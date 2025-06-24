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الرياضة

جاريث بيل يقترب من الاستحواذ على كارديف سيتي

جاريث بيل يقترب من الاستحواذ على كارديف سيتي
24 يونيو 2025 20:38

لندن (د ب أ)

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ذكر مصدر مقرب من النجم الويلزي السابق جاريث بيل، أنه يرى في نفسه الشخص المناسب لإعادة نادي كارديف سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه ينوي أن يكون له دور كبير في حال استحوذت المجموعة الاستثمارية التي يعمل معها على النادي.
وتحدث بيل عن اهتمامه بالاستحواذ على نادي الدرجة الثالثة في إنجلترا، أمس الاثنين، قائلاً إنه سيكون حلما تحقق في حال حدوث ذلك. وقال مصدر مقرب من قائد المنتخب الويلزي السابق «إن بيل سيلعب دوراً كبيراً في حال تم الاستحواذ على النادي».
وبسؤاله عن طبيعة الدور الذي سيلعبه بيل قال المصدر: «سيكون له دور مهم للغاية، لن يكون دوره ثانوياً، أنه لاعب ناجح للغاية ولا يحتاج إلى وضع اسمه على شيء، سيكون له دور كبير وهو يثق بكونه الشخص المناسب لذلك». وتابع: «كارديف هو النادي الوحيد الذي يرغب في عمل صفقة معه، الآن هو الوقت المناسب في ظل حالة الركود التي يمر بها النادي من أجل بذل الجهد لإعادته للدوري الإنجليزي».

جاريث بيل
كارديف سيتي
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
الكرة الإنجليزية
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