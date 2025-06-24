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الرياضة

دوري «أن بي ايه».. أوكلاهوما سيتي ثاندر يحتفل باللقب

دوري «أن بي ايه».. أوكلاهوما سيتي ثاندر يحتفل باللقب
24 يونيو 2025 20:53

 
شيكاجو (أ ف ب)

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احتفل لاعبو أوكلاهوما سيتي ثاندر بتتويجهم أبطالاً للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة مع أنصارهم خلال موكب في شوارع المدينة الثلاثاء، وتبادل اللاعبون المصافحات مع أنصار الفريق وسمحوا لهم بلمس كأس بطولة الدوري الأميركي للمحترفين وهو اللقب الأول للفريق الذي انتقل إلى أوكلاهوما سيتي من سياتل عام 2008 بفوزه على إنديانا بايسرز 4-3 في الدور النهائي.
وهتف المشجعون باسم ناديهم خلال مرور اللاعبين في العديد من الحافلات المفتوحة، وحمل شاي جيلجوس ألكسندر، أفضل لاعب في الدوري المنتظم وفي الأدوار الإقصائية وأفضل هداف في الدوري أيضاً، الكأس مع العلم الكندي ملفوفاً على كتفيه تكريماً لوطنه.
وارتدى لاعبو ثاندر قمصاناً بيضاء اللون كتب عليه «تشامبيونز».

كرة السلة
دوري السلة الأميركي للمحترفين
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