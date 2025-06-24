ريان آيت نوري: سعيد بتجربتي مع «السيتي»



أورلاندو (د ب أ)



قال الجزائري ريان آيت نوري، مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد، إنه يمكنه التطور للأفضل تحت قيادة المدرب الإسباني يبب جوارديولا. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، إن اللاعب الدولي الجزائري أنهى بحثاً طويلاً للفريق عن ظهير أيسر متخصص، وذلك بعدما انضم للفريق قادما من وولفرهامبتون هذا الشهر.

وجاء التعاقد معه كجزء من عملية إعادة بناء وتنظيم الفريق مجدداً بعد موسم 2025/2024 المخيب للآمال، حيث انضم لصفوف الفريق كل من لاعب الوسط الهولندي تياني رايندرز والفرنسي ريان شرقي والحارس ماركوس بينتلي في الأسبوع نفسه. ويشعر آيت نوري بأنه في المكان المناسب للتعلم والتطور مع جوارديولا.

وقال آيت نوري، الذي أصبح أول ظهير أيسر صريح يلعب للفريق منذ أن شارك بينيامين ميندي للمرة الأخيرة مع الفريق قبل أربعة أعوام: «هذا شرف كبير، يمكنني التطور كثيراً هنا». وأضاف: «لقد رأينا في السنوات الماضية أن جوارديولا فعل الكثير من الأشياء، لقد فاز في كل وقت مع فريقه»، وأوضح: «إنه المدرب الأفضل وأنا سعيد بالعمل معه بالتأكيد سأتطور كثيراً في كرة القدم».