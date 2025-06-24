نادي الشارقة ينال درع التفوق العام لكرة الطاولة



الشارقة (وام)



نال نادي الشارقة الرياضي درع التفوق العام لكرة الطاولة بعد حصوله على أعلى معدل للنقاط بلغ 718 نقطة بفارق أكثر من 35 نقطة عن ثاني الترتيب نادي النصر، يعد هذا الدرع الأول في تاريخ اللعبة في نادي الشارقة بعدما قدمت فرقه المختلفة «رجال - شباب - ناشئين - أشبال - براعم» موسماً متميزاً وحصلت على عدد من البطولات.

حصل أبطال كرة الطاولة بنادي الشارقة على المركز الأول في 7 بطولات، منها بطولة الدولة لزوجي الشباب والمركز الأول لبطولة الدولة للناشئين، إضافة لدوري الناشئين والمركز الثاني في بطولة كأس الاتحاد.

شارك لاعبو النادي مع المنتخبات الوطنية السنية المختلفة، وحصل لاعب النادي محمد سعيد المسيبي على 9 ميداليات متنوعة، منها ذهبية زوجي بطولة غرب آسيا وذهبية بطولة قطر الدولية وفضية بطولة صربيا الدولية، إضافة إلى 6 ميداليات برونزية في بطولات العالم المختلفة، مثل مصر وتركيا وكازاخستان، فيما نال شقيقه أحمد سعيد فضية زوجي تحت 15 سنة في بطولة غرب آسيا.

على صعيد الجوائز الفردية تُوج نجم النادي والمنتخب أحمد سعيد المسيبي بجائزة أفضل لاعب على مستوى الدولة في فئة الناشئين، بينما حصل مدرب النادي إيهاب محمد سليمان على جائزة أفضل مدرب.