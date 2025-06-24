الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مونديال الأندية.. إيقاف جاكسون مباراتين بسبب «تدخل متهور»

مونديال الأندية.. إيقاف جاكسون مباراتين بسبب «تدخل متهور»
24 يونيو 2025 22:56

 
أميركا (رويترز)

أخبار ذات صلة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
ريال مدريد يواجه خطر الإقصاء من مونديال الأندية!


عوقب نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي بالإيقاف مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء في خسارة النادي الإنجليزي أمام فلامنجو 3-1 بكأس العالم للأندية لكرة القدم، وشارك جاكسون بديلا في الشوط الثاني، وتلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد أربع دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب بسبب تدخل متهور على لاعب منافس لتصبح ثاني بطاقة حمراء يحصل عليها في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات.
وتلقى اللاعب (24 عاماً) عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة مما أدى إلى استبعاده من مباراة اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام الترجي الرياضي التونسي.
لكن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) راجعت الواقعة واعتبرتها خطأ جسيما وغلظت عقوبة الإيقاف.
وقال «الفيفا» في بيان نقلته شبكة (ئي.إس.بي.إن) اليوم الثلاثاء «فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي العقوبة التالية على لاعب تشيلسي نيكولا جاكسون الذي طرد ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025.
«تم إيقاف جاكسون مباراتين بسبب خرق المادة 14 من لوائح (الفيفا) التأديبية. هذا القرار نهائي وملزم ولا يمكن استئنافه».
واعتذر جاكسون عن تصرفه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة وسيغيب عن مباراة تشيلسي المحتملة في دور 16 إذا تأهل الفريق. 

مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
تشيلسي
فلامينجو
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©