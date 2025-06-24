مونديال الأندية.. إيقاف جاكسون مباراتين بسبب «تدخل متهور»



أميركا (رويترز)



عوقب نيكولا جاكسون مهاجم تشيلسي بالإيقاف مباراتين لحصوله على بطاقة حمراء في خسارة النادي الإنجليزي أمام فلامنجو 3-1 بكأس العالم للأندية لكرة القدم، وشارك جاكسون بديلا في الشوط الثاني، وتلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد أربع دقائق فقط من نزوله إلى أرض الملعب بسبب تدخل متهور على لاعب منافس لتصبح ثاني بطاقة حمراء يحصل عليها في آخر أربع مباريات له في جميع المسابقات.

وتلقى اللاعب (24 عاماً) عقوبة الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة مما أدى إلى استبعاده من مباراة اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام الترجي الرياضي التونسي.

لكن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) راجعت الواقعة واعتبرتها خطأ جسيما وغلظت عقوبة الإيقاف.

وقال «الفيفا» في بيان نقلته شبكة (ئي.إس.بي.إن) اليوم الثلاثاء «فرضت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي العقوبة التالية على لاعب تشيلسي نيكولا جاكسون الذي طرد ببطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه أمام فلامنجو في كأس العالم للأندية 2025.

«تم إيقاف جاكسون مباراتين بسبب خرق المادة 14 من لوائح (الفيفا) التأديبية. هذا القرار نهائي وملزم ولا يمكن استئنافه».

واعتذر جاكسون عن تصرفه على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المباراة وسيغيب عن مباراة تشيلسي المحتملة في دور 16 إذا تأهل الفريق.