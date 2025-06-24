الأربعاء 25 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

زلزال في الكرة الفرنسية.. ليون يُجبر على الهبوط بسبب الأزمة المالية

زلزال في الكرة الفرنسية.. ليون يُجبر على الهبوط بسبب الأزمة المالية
24 يونيو 2025 23:21

 
سلطان آل علي (دبي)
في قرار صادم له ما بعده، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان رسمي أن نادي أولمبيك ليون قد تم إعادة هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي (ليج 2)، بعد اجتماع مع الهيئة المالية المنظمة لكرة القدم الفرنسية (DNCG)، التي لم تقتنع بالإجراءات التي قدمها النادي لتحسين وضعه المالي.
وكانت الـDNCG قد منحت ليون هبوطًا «مؤقتًا» في وقت سابق، مشروطة بتحقيق تحسن واضح في الميزانية والشفافية المالية، ما يعني أن النادي كان أمامه فرصة لإثبات جدارته بالبقاء في دوري الأضواء. و

أخبار ذات صلة
أبوظبي تتصدر مدن العالم في سرعة «النطاق العريض الثابت»
تشيلسي يخطف موهبة ستراسبورج

رغم محاولات مجموعة إيجل فوتبول المالكة للنادي، والتي يقودها رجل الأعمال الأميركي جون تكستور، إلا أن الإجراءات المالية التي تم اتخاذها لم تكن كافية لإقناع اللجنة المالية.
ضمن هذه المحاولات، قامت المجموعة ببيع حصة تكستور في نادي كريستال بالاس الإنجليزي، وكذلك ببيع فريق ليون للسيدات، الذي يُعد من أنجح الفرق النسائية في أوروبا. كما تم ضخ رأس مال جديد من المساهمين، واستُخدمت أدوات تمويل متعددة لتوفير السيولة وتعزيز الوضع المالي، بحسب ما أكده تكستور نفسه للصحافة عقب الاجتماع، حيث بدا واثقًا من استجابة DNCG.
وقال تكستور: «لقد ضخ المساهمون أموالًا جديدة، ليس فقط لتلبية متطلبات الـDNCG، ولكن أيضًا للوفاء بمتطلبات الترخيص الأوروبي، إضافة إلى ذلك، فإن بيع كريستال بالاس حسّن من السيولة لدينا بشكل كبير».
لكن على الرغم من هذه التصريحات المتفائلة، جاء قرار الهبوط ليضرب جماهير ليون في الصميم، ويضع النادي الذي تُوّج بسبعة ألقاب متتالية في الدوري الفرنسي بين عامي 2002 و2008 في أسوأ لحظاته التاريخية منذ عقود.
هذه الانتكاسة المالية، وما تبعها من هبوط رسمي، تمثل تحديًا هائلًا لمستقبل النادي الرياضي والإداري. فاللعب في الدرجة الثانية لن يؤثر فقط على الإيرادات والرعايات، بل يهدد أيضًا بقاء بعض نجوم الفريق الذين يسعون للعب على أعلى المستويات، ويضع علامات استفهام كبيرة حول قدرة النادي على العودة السريعة لدوري النخبة.
الهزة التي يعيشها ليون ليست مجرد أزمة مالية، بل هي أزمة هوية وسمعة لنادٍ اعتُبر لسنوات رمزًا للاستقرار والنمو الكروي في فرنسا. والسؤال الأبرز الآن: هل تكون هذه الكبوة بداية لانهيار طويل، أم دافعًا لولادة جديدة؟.

الدوري الفرنسي
ليون
الكرة الفرنسي
الكرة الفرنسية
آخر الأخبار
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
الرياضة
جماهير بورتو البرتغالي: «أنتم عار»!
اليوم 11:40
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني
اليوم 11:26
أرشيفية
الأخبار العالمية
إدارة الطيران الفدرالية تكشف نتائج التحقيق في حادث طائرة "آلاسكا إيرلاينز"
اليوم 11:23
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
الرياضة
منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً
اليوم 11:00
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
التعليم والمعرفة
وداعاً للخزعة.. الذكاء الاصطناعي يكتشف السرطان في صمت
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©