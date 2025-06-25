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الرياضة

مبابي يفقد وزنه في «معركة الفيروس»!

مبابي يفقد وزنه في «معركة الفيروس»!
25 يونيو 2025 09:31

معتز الشامي (واشنطن)

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لا يزال الفرنسي كيليان مبابي غير قادر على التدرب مع ريال مدريد بسبب إصابته بالتهاب حاد في المعدة والأمعاء، ما منعه من المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 حتى الآن، ورغم أن التشخيص إيجابي، إلا أن عملية التعافي بطيئة، ويتقدم المهاجم الفرنسي ببطء.
وخلال حصة أول أمس الاثنين، تدرب بالفعل في صالة الألعاب الرياضية في حديقة نورث كاونتي ديستريكت بارك، المعسكر الرئيسي لريال مدريد في ميامي.
ويدرك نادي مدريد خطورة الفيروس الذي أصاب مبابي، وقد نقل اللاعب إلى المستشفى لتلقي العلاج، ليفقد ما بين 4 و5 كيلوجرامات من وزنه، وتُطرح عدة فرضيات حول مصدر العدوى، ونظراً لفترة حضانة الفيروس، يُشتبه في أنه ربما أُصيب به في مدريد، وذلك قبل سفره إلى الولايات المتحدة في 14 يونيو الجاري.
وفي بداية كأس العالم للأندية 2025، كان مبابي يتدرب بشكل طبيعي مع زملائه، بل أكمل الحصة التدريبية الثانية لريال مدريد دون أي مشاكل، لكن عند وصوله إلى الفندق، بدأ يشعر بالتعب، وهنا بدأت كل المشاكل، وتدهورت صحة مبابي بسرعة، لدرجة أنه اضطر للذهاب إلى مستشفى في ميامي للتقييم والعلاج، وأصدر ريال مدريد بيانا أفاد فيه بأنه يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وأعرب الفريق الطبي للفريق الأول عن قلقه إزاء ضعف اللاعب، الذي قضى عدة أيام معزولا تقريبا في غرفته يتعافى.
وتحسن الوضع في الساعات الأخيرة، حيث شوهد كيليان وهو يتجول على الشاطئ، وبعد مباراة باتشوكا، لم يسافر إلى شارلوت مع ريال مدريد للإقامة في الفندق، حيث يتدرب المهاجم الفرنسي على أمل أن يكون جاهزاً لمباراة سالزبورج غداً الخميس، وتبقى حصتان تدريبيتان، فهل سيكون جاهزاً في الوقت المحدد؟
ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة بأربع نقاط بعد فوزه على باتشوكا بنتيجة 3-1، وتعادله مع الهلال 1-1، وسيتأهل فريق تشابي ألونسو إلى دور الستة عشر حال فوزه بالثلاث نقاط أو على الأقل حصده نقطة واحدة ضد سالزبورج النمساوي، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

كيليان مبابي
ريال مدريد
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