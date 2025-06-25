قلق «برشلوني» بعد لقاء يامال ونيمار!

علي معالي (أبوظبي)

خلال إجازته في البرازيل، حقق لامين يامال لاعب برشلونة حلمه عندما التقى البرازيلي نيمار لاعب سانتوس، حيث كان نيمار بالنسبة للاعب الشاب يامال حلماً كبيراً، باعتبار النجم البرازيلي هو اللاعب الأقرب إلى قلب الفتى البرشلوني الصغير، تقابل يامال مع نيمار، حيث تبادلا القمصان بين برشلونة وسانتوس، وتشاركا الفرحة معاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

لم يخف يامال سعادته بهذه المقابلة، حيث كتب على صفحته الشخصية: «لقاء نيمار هو حلم أصبح حقيقة»، وجاء رد نيمار سريعاً قائلاً: «هذا الصبي سيصبح قريباً المصنف الأول عالمياً».

وفي البرازيل، شارك يامال في مباراة كرة قدم في الشوارع في قفص حديدي في ساو باولو، مما يدل على أسلوبه في المراوغة وأسلوبه في اللعب في أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى ذلك، قاد يامال أيضاً عربة جولف مع نيمار، وزار المتاجر المحلية وقاما معاً برحلة عبر طائرة هليكوبتر لرؤية ريو دي جانيرو.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية ومنها «موندو ديبورتيفو» إن إدارة برشلونة لم تكن راضية عن قُرب يامال من نيمار، حيث يشعر الفريق الاسباني بالقلق من أن عادات لعب نيمار قد تؤثر على يامال، مما يجعل من الصعب عليه التركيز على اللعب.

وتخشى إدارة فريق برشلونة من أن تؤدي الشعبية والعلاقات مثل تلك مع نيمار إلى تشتيت انتباه يامال، مما يؤثر على تركيزه على حياته المهنية.

وتناولت جماهير برشلونة الموضوع باستفاضة على وسائل التواصل الاجتماعي مؤكدين قلقهم بشأن تأثير نيمار: «يحتاج برشلونة إلى توخي الحذر، فقد غادر نيمار النادي ذات مرة من أجل المال، ودمر مسيرته، لا تجعلون يامال يقع في هذا الفخ».