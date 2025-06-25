منتخب المبارزة يشارك في بطولة العالم بـ 13 لاعباً

علي معالي (أبوظبي)

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للمبارزة على اختيار 13 لاعباً للمشاركة في بطولة العالم بمدينة تبليسي في جورجيا، والمقرر لها الفترة من 22 حتى 30 يوليو المقبل، وذلك في الأسلحة الثلاثة السابر والبايبيه والفلوريه للعمومي، والعناصر التي تم اختيارها هي، خليفة العبري، حامد المازمي، خالد مبارك، ومهره عبدالله في سلاح السابر عمومي، وخليفة الزرعوني، عمران البلوشي، مايد محمد، عبد الله الحمادي، والعنود السعدي في سلاح الايبيه، وفارس البلوشي، حمد الجلاف، خليفة الكعبي، وشما العبري في سلاح الفلوريه.

ويستعد المنتخب من خلال تدريبات على صالة المزهر في دبي، تحت قيادة الجهاز الفني المكون من أسامة عادل المدير الفني، وجورجي لمينوف مدرب سلاح الايبيه، وفيرجل مارسيا مدرب سلاح السابر.

وكان المنتخب قد عاد من مشاركته بطولة آسيا للعمومي بـ 12 لاعباً، والتي جرت في إندونيسيا، وخلالها نجح فارس البلوشي في تحقيق إنجاز هو الأول للمنتخب بصعوده إلى دور الـ16، كما نجحت العنود السعدي في الصعود كذلك لدور الـ32 في إنجاز أول أيضاً للمرأة على مستوى كبار آسيا.

ويسعى الجهاز الفني خلال الفترة الحالية إلى تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لبطولة العالم المقبلة، والتي ستشهد مشاركة أبرز نجوم العالم.