أتلتيكو مدريد يغادر مونديال الأندية بملايين الدولارات!

معتز الشامي (واشنطن)

رغم فوز العملاق الإسباني أتلتيكو مدريد بمباراتين في دور المجموعات في كأس العالم للأندية 2025، خرج الفريق بفارق الأهداف، لكن المكاسب المالية لم تُمحِ خيبة الأمل، وانتهت مسيرة أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 قبل الموعد المتوقع.

ورغم حصده 6 نقاط من فوزين، خرج النادي الإسباني من دور المجموعات من المجموعة الثانية التي ضمت؛ باريس سان جيرمان وبوتافوجو، وسياتل ساوندرز، حيث كان فارق الأهداف في غير صالحه.

ولم يكن الفوز على بوتافوجو بهدف دون رد كافيا لتأهل الفريق الإسباني إلى دور الـ16، حيث أنهت 3 فرق المجموعة بـ6 نقاط، وتخلف أتلتيكو بفارق الأهداف، ليحتل المركز الثالث خلف باريس سان جيرمان وبوتافوجو.

ووصل الفريق إلى الولايات المتحدة مُفعما بالأمل، لكن دون أي تعاقدات جديدة، باستثناء عودة كارلوس مارتن، الذي لم يشارك في أي دقيقة على أرض الملعب، وكان الهدف على الأقل هو الوصول إلى ربع النهائي، ولكنه فشل حتى في الوصول إلى دور الـ16.

لكن كم حصد أتلتيكو بعد الوداع المبكر للبطولة؟

لقد عاد الفريق إلى إسبانيا بأرباح كبيرة، حيث حصل النادي على 22.73 مليون يورو، بواقع 19.27 مليون يورو رسوم مشاركة و3.46 مليون يورو مقابل فوزيه في دور المجموعات (1.73 مليون يورو لكل فوز).

وفي تصنيفات مدفوعات البطولة، احتل أتلتيكو المركز الثامن إجمالاً، وثالث أسوأ فريق أوروبي، وإذ كان نجح في الوصول إلى دور الـ16، لكان قد حصل على 6.5 مليون يورو إضافية، ونحو 12 مليون يورو إضافية لو وصل إلى ربع النهائي، لكن هذه التوقعات أصبحت بلا معنى بعد خروجه المبكر.

ومع تولي إنريكي سيريزو، رئاسة النادي، وميجيل أنخيل جيل، المدير التنفيذي، كانت آمال الفريق معلقة على التشكيلة الحالية، ولكن الآن، يجب أن يُعاد التركيز على الدوري الإسباني وأهداف الموسم المتبقية، حيث يغادر أتلتيكو مدريد كأس العالم للأندية بـ 23 مليون يورو تقريباً، ولكن دون أي لقب.