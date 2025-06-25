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الرياضة

«الإمارات للدراجات» يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي

«الإمارات للدراجات» يتصدر تصنيف الاتحاد الدولي
25 يونيو 2025 12:09

سويسرا (وام)
تصدر فريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية، التصنيف العالمي للفرق، الصادر عن الاتحاد الدولي للدرجات الهوائية، فيما تصدر لاعبه السلوفيني تادي بوجاتشار، تصنيف اللاعبين.
وجاءت صدارة الفريق بعد الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية؛ إذ أنهى الأسبوع الماضي بتحقيق انتصارين بارزين في قارة أوروبا، بعد تتويج البرتغالي جواو ألميدا، بلقب التصنيف العام في طواف سويسرا، وتسجيل الإيطالي فيليبو بارونتشيني، أول فوز له في تصنيف المراحل العام خلال طواف بلجيكا، ليصل الفريق إلى 50 انتصاراً منذ بداية 2025.
وطبقاً للموقع الرسمي للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، فقد تصدر فريق الإمارات التصنيف بمجموع 19562.85 نقطة، تلاه ثانياً فريق ليدل تريك الأميركي بـرصيد 12493.15 نقطة، ثم فريق فيسما الهولندي ثالثاً برصيد 10835.42 نقطة.
وعلى صعيد الدراجين تصدر السلوفيني تادي بوجاتشار، التصنيف العام للرجال بـ 11310 نقطة، تلاه ثانياً الدراج البلجيكي ريمكو إيفينبول، من فريق دكونيك كويك ستب، برصيد 6166 نقطة، ثم الدراج الدنماركي بيدرسن مادس، من فريق ليدل ترك، برصيد 4580.57 نقطة.
وضمن تصنيف سباقات المراحل تصدر تادي بوجاتشار، بـ 4800 نقطة، تلاه ثانياً البرتغالي جواو الميدا، دراج فريق الإمارات أيضاً بـ 3778.57 نقطة، ثم الدنماركي هانسن جوناس، دراج فريق فيمسا ثالثاً بـ 3581.57 نقطة.

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