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الرياضة

«فيفا» يحقق في «عنصرية» ضد روديجر بمونديال الأندية!

«فيفا» يحقق في «عنصرية» ضد روديجر بمونديال الأندية!
25 يونيو 2025 12:21

برلين (د ب أ)

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فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تحقيقاً ضد لاعب فريق باتشوكا المكسيكي جوستافو كابرال بشأن الاشتباه في توجيهه تعليقاً عنصرياً ضد مدافع ريال مدريد أنطونيو روديجر، خلال مباراة الفريقين في كأس العالم للأندية في أميركا.
وذكر «فيفا» أن لجنة التأديب بدأت التحقيق بعد تسلمها تقرير المباراة من حكم اللقاء.
واتهم روديجر اللاعب كابرال باستخدام لهجة عنصرية تجاهه في الوقت بدل الضائع من المباراة التي أقيمت الأحد الماضي في مدينة شارلوت، والتي كان قد دخلها كبديل قبل دقائق قليلة فقط.
وأبلغ روديجر الحكم رامون أباتي، الذي أوقف المباراة وقام بحركة تقاطع الذراعين أمام صدره، وهي إشارة تستخدم وفقاً لبروتوكول «الفيفا» للدلالة على أن أحد مسؤولي المباراة لاحظ أو تم إبلاغه بحدوث واقعة عنصرية، بعدها بدقائق قليلة استؤنفت المباراة، التي فاز بها الريال 3-1.
وقال تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد: «ندعم أنطونيو وسنرى ما سيحدث، تم تفعيل بروتوكول فيفا ونحن ندعمه، هذا غير مقبول ونؤمن بما قاله».
ونقلت وسائل إعلام أرجنتينية عن كابرال (39 عاماً)، نفيه للاتهامات، حيث قال: «لم يكن هناك أي شيء عنصري، أنا فقط وصفته بأنه جبان لعين، كما نقول في الأرجنتين. هذا كل ما في الأمر».

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
ريال مدريد
أنطونيو روديجر
باتشوكا المكسيكي
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