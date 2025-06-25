«شادويل» تأمل برؤية «فلكية» في «جودوود»

عصام السيد (أبوظبي)

تتطلع إسطبلات شادويل إلى رؤية المُهرة «فلكية» إلى وضع حد لأدائها المخيب للآمال في «رويال أسكوت»، حيث تم تحديد سباق «ناسو ستيكس» في «جودوود» كمنصة محتملة للتعويض.

وبعد أن تألقت في أول مشاركة لها في وولفرهامبتون في نوفمبر، بدأت المهرة، التي يدربها أوين بوروز، في غاية الأناقة والتألق عندما فازت بسباق «بريتي بولي ستيكس» في نيوماركت في عودتها إلى المنافسات في الربيع.

وبعد تجاوزها سباق «أوكس في إبسوم»، واستبعادها من المنافسة الفرنسية، تراجعت «فلكية» إلى ميل واحد في سباق كورونيشن ستيكس، لكن انتهى بها الأمر بالتسابق بحماس مفرط في المقدمة قبل أن تضعف في الخط المستقيم الأخير.

وقال أنجوس جولد، مدير سباقات شادويل: «كان الأمر مؤسفاً، فقد كنت سعيداً بأدائها قبل السباق، لقد استقرت مسبقاً، كما اعتقدت، كانت جيدة وهادئة في الحلبة، وقال فارسها جيم كراولي إنها نزلت إلى الحلبة وهي مرتاحة تماماً.. شاهدت الإعادة مرة واحدة فقط، لكن بدا لي أنها كانت على ما يرام في أول 50 أو 60 ياردة من السباق، ثم عندما تقدمت عليها هولي دويل، على صهوة «ديوتي فيرست»، رفعت رأسها في الهواء وانطلقت، لقد أشعلت حماسها وانتهى الأمر».

وأضاف: «في يوم حار كهذا، لن تتمكن أبداً من مواصلة الركض بهذه الوتيرة، لذا سنمنحها بعض الوقت، لم نتعلم شيئاً عن المسافة أو ما شابه، كل ما تعلمناه هو أنها لن تفوز بالسباقات إذا تسابقت بهذه الطريقة».

وقال: «نعلم أنها أفضل بكثير من ذلك، فتدريبها كان ممتاز جداً، وهذا السباق لا يُشبه تدريبها في موقع التدريبات، علينا بالطبع محاولة تهدئتها في المرة القادمة، وربما نلقي نظرة على سباق مثل ناسو، سنرى كيف سيشعر الجميع مع اقتراب الموعد».