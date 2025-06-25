«صيفنا رياضي» بفعاليات شاطئية وثلجية وبحرية في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي برنامج الفعاليات الرياضية التي تتضمنها مبادرة «صيفنا رياضي»، وتستمر حتى نهاية أغسطس المقبل، وتقام في مختلف مناطق دبي، ومن بينها فعاليات جديدة ومتنوعة يتصدرها سباق دواثلون الثلجي الذي يقام لأول مرة، وسباق الجري داخل مراكز التسوق وسباق الدراجات الهوائية الثابتة على الثلج، وتقام الفعاليات بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية ومنظمي الفعاليات الرياضية.

وتهدف مبادرة «صيفنا رياضي» إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين فئات المجتمع كافة من مختلف الأعمار والجنسيات من المقيمين والزوار، وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية، خلال فترة الصيف، وتعد خطوة مجتمعية رائدة لتعزيز جودة الحياة في دبي، وتؤكد مكانتها كأكثر مدن العالم نشاطاً.

تتضمن مبادرة «صيفنا رياضي» العديد من الفعاليات الرياضية التي تتنوع ما بين الفعاليات الشاطئية والثلجية والبحرية والجبلية والرياضات النسائية، وأصحاب الهمم، مروراً بالبطولات التنافسية، وانتهاءً بالمعسكرات التدريبية والأنشطة الترفيهية، ما يجعل المبادرة منصة مجتمعية متكاملة تعكس رؤية دبي في أن تكون المدينة الأكثر نشاطًا في العالم.

وتستضيف قاعة «سكي دبي» في مول الإمارات باقة من الفعاليات المبتكرة، وتستضيف حتا عدداً من الفعاليات الرياضية الصيفية التي تقام بدعم اللجنة العُليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، والتي تتنوع بين الهايك الجبلي، والجري، والكاياك، واليوجا، والمشي الليلي، والدورات الرياضية داخل القاعات المكيفة.

تستضيف شواطئ جميرا والواجهة البحرية سلسلة من الفعاليات المائية مثل التجديف والكاياك والتزلج على الماء، وتنظم العديد من سباقات الجري داخل مراكز التسوق، وخصصت المبادرة برامج تدريبية متنوعة مصممة لمختلف فئات المجتمع.

وتقام عدد من المعسكرات الصيفية الرياضية الموجهة للأطفال والناشئين، تشمل تدريبات في رياضات متعددة.

وتستضيف حلبة دبي للتزلج «جولة الماسترز العالمية لرياضة الكيرلنج» 4 يوليو المقبل، وتقام بطولة ليلة القتال للملاكمة يوم 4 من الشهر نفسه في قاعة كرافتي فوكس بعقارات جميرا للجولف، وتقام بطولة المصارعة في وير هاوس فور يوم 19 من الشهر ذاته.

ودعا المجلس جميع أفراد المجتمع إلى المشاركة في هذه الفعاليات، والاستفادة من هذه المبادرة الرائدةو والاستمتاع بفرص ممارسة النشاط البدني خلال فصل الصيف.