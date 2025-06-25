عبدالله الهاشمي: استراتيجية شاملة لاكتشاف المواهب في الجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، وجود استراتيجية متكاملة لاكتشاف المواهب في المدارس من خلال برنامج، يتم تنفيذه في 26 مدرسة بجميع إمارات الدولة، والتنسيق مع قطاعي التعليم الحكومي والخاص في الدولة، وقال: «هناك 500 لاعب ولاعبة يتدربون لفترة 8 أسابيع بمعدل حصتين أسبوعياً في هذا البرنامج، ونأمل أن نوفر لهم المناخ المناسب، لنكتشف بعض المواهب للمستقبل لينتقلوا بعد ذلك إلى برنامج صقور المستقبل، ونحن في اتحاد الجولف نعمل وفق استراتيجية هادفة، تبعث على التفاؤل للارتقاء بمستوى اللعبة ودعم تطلعات أبناء الإمارات».

وأضاف نائب رئيس الاتحاد: «نثق بقدرات لاعبينا من البنين والبنات، ونؤمن بأن العمل الجاد والانضباط، في هذه المرحلة، يسهمان في تحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل الجولف الإماراتي، وما تحقق من تطور ونجاح خلال السنوات الأخيرة، يعكس الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من القيادة الرشيدة، ويضعنا أمام مسؤولية مضاعفة لمواصلة العمل والتطوير لتحقيق الطموحات المنشودة».

وأوضح حرص الاتحاد على توفير المناخ المناسب لبناء قدرات اللاعبين انطلاقاً من استراتيجية تستشرق المستقبل لمصلحة المنتخبات الوطنية، لاسيما أن هناك شبه اكتفاء من البطولات العالمية للمحترفين، وقال: «نركز الآن بشكل أكبر على البطولات المحلية للهواة المصنفة عالمياً، والتي ندعمها من خلال منح الفائزين فرصة اللعب مع المحترفين في البطولات المغذية للبطولات الرئيسية المصنفة رقم واحد عالمياً، لأن مستوى أبنائنا يجب أن يكون متماشياً مع هذه المستويات، كما نولي اهتماماً خاصاً بتنظيم بطولات للصغار من الفئتين بنات وبنين، بهدف نشر اللعبة بين المواطنين وتكوين قاعدة واسعة من اللاعبين، لنتمكن من إعداد فرق تمثل الإمارات محلياً وخارجياً، ونطمح إلى أن يكون لدينا فريقان أو أكثر من كل فئة نظراً لكثرة البطولات في منطقتنا، لنصنع في نهاية المطاف بطلاً إماراتياً عالمياً».

وأشار الهاشمي، إلى وجود عدد جيد من اللاعبين الآن يصل إلى ما يقارب 200 لاعب ولاعبة، مع الحرص على اكتشاف مجموعة من اللاعبين المميزين بفكر واضح، وأضاف: «نقوم بتوفير دورات لهم في الجولف من ناحية التدريب، وإدارة الجولف، والتحكيم، وغيرها من البرامج التي نعدها للهواة الذين لديهم خلفية عن الجولف، لنستطيع أن نبني الخطط المستقبلية، ووجود الكوادر في منظومة الاتحاد جزء مهم من بناء المستقبل، كما شكلنا لجنة فنية وإدارية من المتطوعين، ويجب أن نتكاتف جميعاً لخدمة الدولة».

وختم الهاشمي: «من خلال عضويتي بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي، حريصون على التعاون مع الاتحاد العربي، وتقديم كافة أشكال الدعم والخطط الاستراتيجية، وسعداء بهذا التعاون والتواصل لأننا جميعاً نسعى من أجل الارتقاء باللعبة وتطورها، حتى نتمكن معاً من الوصول إلى أهدافنا التطويرية، وهناك دور لنا أيضاً في الاتحاد الآسيوي بعد تولي مسؤولية رياضة الجولف بالشرق الأوسط، ونسعى لتسليط الضوء على اللعبة في المنطقة، بضم أبناء الإمارات إلى المسابقات التي تقام في آسيا لكي نستطيع أن نلحق بهم، ومن ثم منافستهم، وهم لديهم أهداف محددة واستراتيجية واضحة وآلية تعلم مختلفة عن آليتنا، وعلى مستوى الإمارات فإننا نتطلع إلى تحقيق الرؤى المستقبلية من خلال اتفاقية التعاون مع (أكاديمية جاجا)، في العين ستقدم الاحتياجات اللازمة من ناحية التعليم وكل ما يخص لعبة الجولف بدعم ومساندة الاتحاد الآسيوي».