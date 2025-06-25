«معسكر إسباني» لمنتخبي الناشئين والشباب للتنس



أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد التنس إقامة معسكر تدريبي لمنتخبي الناشئين والشباب في اسبانيا، خلال الفترة من 21 يوليو، ويستمر لغاية 9 أغسطس المقبلين، استعداداً للمشاركة في البطولات المقبلة، وتأتي في واجهتها بطولة الخليج سبتمبر المقبل.

ويضم وفد المنتخب 5 لاعبين، وهم كل من: مروان المرزوقي، وعبدالرحمن المرزوقي، ومحمد آل علي، وعبدالله الجناحي، وعلي آل علي، بينما تأجل سفر اللاعب راشد الجسمي للعلاج.

وأكد ناصر المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس أن تنظيم المعسكر يأتي وفقاً للخطة الفنية للاتحاد بتوفير أجواء رياضية وبيئة فنية تؤمن تطوير المردود الفني للاعبين، بما فيها الاحتكاك مع اللاعبين الموجودين في المعسكر التدريبي، وصولاً للجاهزية الفنية الكاملة، مبيناً أن المعسكر التدريبي يؤمن للاعبين خوض أكبر عدد ممكن من المباريات لاكتساب المزيد من الخبرة، وبما يساهم بتحقيق الفائدة المرجوة.