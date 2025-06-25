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الرياضة

فاتسكه يتهم الأندية الأوروبية بـ«التكبر» على مونديال الأندية!

فاتسكه يتهم الأندية الأوروبية بـ«التكبر» على مونديال الأندية!
25 يونيو 2025 14:02

برلين (د ب أ)
اتهم هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، الأندية الأوروبية وجماهيرها بإظهار نوع من أنواع التعالي والتكبر على بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا.
وقال فاتسكه في مقابلة مع صحيفة «شبورت بيلد»: «هنا على أرض الواقع، يمكننا أن نرى مدى الحماس الذي يبديه الجمهور في أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا تجاه هذه البطولة، فهي تحمل نفس القيمة بالنسبة لهم كما يحمل دوري أبطال أوروبا بالنسبة لنا».
وأضاف: «ربما نحن الأوروبيين لدينا بعض التعالي أيضاً، ولكن هذا التعالي بدأ ينقلب ضدنا، لأننا نرى الآن مدى قوة كرة القدم في أميركا الجنوبية».
تبدو أوروبا، التي تُعد أكبر وأغنى سوق لكرة القدم في العالم، فاترة تجاه البطولة لأسباب متعددة، في حين يبدو أن بقية أنحاء العالم تتفاعل معها بحماس وترحيب أكبر.
ويعد دورتموند من بين 12 نادياً أوروبا يشاركون في البطولة التي تستمر لمدة شهر، ويحتاج إلى نقطة في مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام أولسان الكوري الجنوبي، التي تقام في وقت لاحق من اليوم، من أجل التأهل للأدوار الإقصائية.

 

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