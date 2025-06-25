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الرياضة

وزارة الرياضة تعقد أول مجالس المتعاملين لعام 2025

وزارة الرياضة تعقد أول مجالس المتعاملين لعام 2025
25 يونيو 2025 14:27

 

أبوظبي (وام)
عقدت وزارة الرياضة، أول مجالس المتعاملين لعام 2025، بمشاركة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل الوزارة، وأكثر من 40 ممثلاً للاتحادات الرياضية الوطنية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمتعاملين في القطاع الرياضي.
وأكد معالي الدكتور الفلاسي أن مجالس المتعاملين تمثّل أداة تفاعلية لتعزيز الشراكة مع الاتحادات الرياضية، والاستماع المباشر إلى آراء ومقترحات المتعاملين، مشيراً إلى أن تطوير الخدمات يبدأ من تجربة المتعامل نفسه، بما يسهم في تقديم حلول استباقية تسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء المؤسسي.
وأضاف معاليه أن الوزارة أطلقت منصة «سبورتيفاي» الرقمية، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الرياضي، عبر تقديم خدمات ذكية متكاملة تعزّز الحوكمة والربط بين مختلف الجهات الرياضية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الدقيقة، بما يعزّز كفاءة العمليات ويدعم مسيرة التميّز الرياضي في الدولة.
وتُعد «مجالس المتعاملين» من المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين تجربة المتعامل من خلال فتح قنوات تواصل فعّالة تسهم في استشراف فرص التطوير.
وفور انتهاء المجلس، بدأت فرق وزارة الرياضة المعنية بملفات تطوير الخدمات وتصفير البيروقراطية، دراسة التوصيات والمقترحات، التي تم طرحها من قبل ممثلي الاتحادات، بهدف تصنيفها حسب الأولوية، وتطبيق الحلول الملائمة في أقرب وقت ممكن، سعياً إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى الشركاء والمتعاملين في القطاع.
وتجسّد مجالس المتعاملين توجهات الوزارة نحو تحسين تجربة المتعامل، وتبسيط الإجراءات، وتقليل المستندات، وتوفير خدمات رياضية عالية الكفاءة وسهلة الوصول، تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمة الحكومية.
وتعكس هذه الخطوة التزام وزارة الرياضة بتعزيز الشفافية والمرونة في تقديم الخدمات، بما يتماشى مع أهداف «نحن الإمارات 2031» في بناء حكومة رائدة عالمياً تضع المتعامل في صميم عملياتها.

 

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