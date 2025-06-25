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الرياضة

برشلونة مهتم بالتعاقد مع راشفورد!

برشلونة مهتم بالتعاقد مع راشفورد!
25 يونيو 2025 15:18

برشلونة (أ ف ب)
يبدو برشلونة الإسباني مهتماً بضم المهاجم الإنجليزي ماركورس راشفورد من مانشستر يونايتد، رغم توجهه لحسم التعاقد مع الجناح الدولي نيكو وليامز من منافسه المحلي أتلتيك بلباو في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحسب وسائل الإعلام.
وكان راشفورد من أهداف برشلونة ومدربه الألماني هانسي فليك خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكنه عجز عن إتمام الصفقة بسبب القيود المالية المرتبطة بعدم تجاوز سقف الرواتب.
وسيحاول النادي الكتالوني الآن تحقيق رغبته بضم ابن الـ27 عاماً، الذي أمضى النصف الثاني من الموسم المنصرم معاراً من يونايتد إلى أستون فيلا، لأنه بات خارج حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم.
وعزّز راشفورد ما يشاع عن إمكانية الدفاع عن ألوان بطل الدوري الإسباني بقوله في مقابلة على «يوتيوب» بثت السبت إنه يرغب باللعب بجانب النجم الشاب لامين يامال، مضيفاً: «لامين يقدم أعلى المستويات بعمر السابعة عشرة، لا أعتقد أننا رأينا شيئاً مماثلاً من قبل».
ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب باللعب مع يامال، أجاب راشفورد: «بالطبع أود ذلك. الكل يريد أن يلعب مع الأفضل، آمل ذلك، سنرى ما سيحصل».
ووفق إذاعة «توك سبورت» البريطانية، يسير برشلونة نحو تحقيق رغبة راشفورد والدخول في مفاوضات مع يونايتد، مع عين أيضاً عن الكولومبي لويس دياز المتوج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.
وسبق لفليك أن أشاد بدياز وراشفورد على حد سواء، معتبراً إياهما «لاعبين رائعين».
وقال المدرب الألماني الشهر الماضي: «في العادة لا أحب الحديث عن لاعبين ليسوا من فريقي، لكن بالطبع فإن اللاعبين رائعان، أنا معجب بهما وسنرى ماذا سيحصل، لكن بالطبع هما لاعبان رائعان».

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