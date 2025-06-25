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الرياضة

من الجنون إلى الحلم.. آدم لالانا يصل إلى نهاية الرحلة

من الجنون إلى الحلم.. آدم لالانا يصل إلى نهاية الرحلة
25 يونيو 2025 16:20

 
لندن (د ب أ)
قال آدم لالانا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم السابق، إنه لا يشعر بأي ندم بعدما أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بعد نحو 20 عاماً، ولعب لالانا 37 عاماً لفرق ساوثهامبتون، وبورنموث، وليفربول وبرايتون والمنتخب الإنجليزي، الذي شارك معه في 34 مباراة دولية وسجل ثلاثة أهداف.
وقضى لالانا أغلب مسيرته مع ساوثهامبتون، حيث بدأ مسيرته مع الفريق الأول في 2006، ثم عاد للعب معه في فترة ثانية في 2024، بعدما لعب لفرق أخرى لمدة عشرة أعوام، وأنهى مسيرته بعدما خاض 283 مباراة ساوثهامبتون وسجل 60 هدفاً.
وكتب لالانا على «إنستجرام»: «بينما أقوم بإسدال الستار على مسيرتي كلاعب، أفعل ذلك وأنا أشعر بامتنان وفخر لا يمكن وصفهما». وأضاف: «لا يمكنني أن أكون أكثر امتناناً للفرص التي أتيحت لي، وللدعم الذي تلقيته طوال مشواري».
وأردف: «في مسيرة كهذه، تدين بالكثير للكثيرين، من المستحيل أن أذكر الجميع بالاسم، لكن أرجو أن يعلم كل من ساعدني كم أنا ممتن له. لم أكن لأصل إلى هنا بدونك». وأكد: «من الجنون أن أفكر أن كل هذا بدأ في الألفية الماضية، عندما وقعت مع الأكاديمية في عام 1999 ومنذ ظهوري الأول كمحترف في عام 2006، أدرك أنني كنت محظوظاً لأنني عشت الحلم الذي يشاركني فيه ملايين الناس».
وشارك لالانا للمرة الأولى مع المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب روي هودجسون في مباراة ودية أمام تشيلي في ويمبلدون في نوفمبر 2013، كما ظهر في أول سبع مباريات دولية في عام 2014، وتواجد في قائمة المنتخب التي شاركت في كأس العالم. كما مثّل المنتخب الإنجليزي في يورو 2016، وسجل أول أهدافه الدولية في سبتمبر 2016.
وقال لالانا: «كل مباراة دولية كانت تعني العالم بالنسبة لي.. تمثيل بدلي كان أكبر شرف». وأضاف: «أنا فخور بمسيرتي كلاعب، ولا يوجد لدي أي شعور بالندم على أي جزء منها. أحتضن كل اللحظات الجميلة والصعبة، لأنها شكلت شخصيتي وجعلتني ما أنا عليه اليوم». وأكد: «أنا متحمس لما سيجلبه المستقبل لي».

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