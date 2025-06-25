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الرياضة

بيكو وإيفلويف.. مواجهة قوية على طريق المجد في ليلة النزال بأبوظبي

بيكو وإيفلويف.. مواجهة قوية على طريق المجد في ليلة النزال بأبوظبي
25 يونيو 2025 16:27


أبوظبي (الاتحاد)
تشهد الاتحاد أرينا بأبوظبي يوم 26 يوليو الانطلاقة الرسمية لمسيرة آرون بيكو مع منظمة يو إف سي، ليسجل البطل الأميركي مشاركته الأولى خلال ليلة النزال من يو إف سي: ويتاكر ضد دي ريدر، أمام خصمه غير المهزوم، موفسار إيفلويف، في نزال يمتد لخمس جولات بفئة وزن الريشة، وسيكون للنتيجة دور كبير في منح فرصة النزال على لقب هذه الفئة.
ويتمتع بيكو بتجربة في خوض النزالات ضمن الحلبة مثمنة الأضلاع، ولمع نجمه طويلاً في فئة وزن الريشة برياضة فنون القتال المختلطة، وكان أحد أبرز اللاعبين الذين انضموا إلى يو إف سي في وقت سابق من العام الجاري. وتنتظر بيكو مباراة قوية وتحدٍ كبير أمام رياضي يثق كثيرون بجدارته بفرصة النزال على لقب وزن الريشة.
وتبرز جدية البطل البالغ من العمر 28 عاماً في الاستعداد الاستثنائي لهذه المواجهة وحالته البدنية الممتازة، ليواجه إيفلويف الذي يدخل النزال مسلحاً بمسيرة تتضمن تسعة انتصارات منذ انضمامه إلى يو إف سي عام 2019.
ونجح إيفلويف في التغلب على عدد من أقوى الأسماء في وزن الريشة، بمن فيهم أرنولد ألين، ودييجو لوبيز، ودان إيجي، وآخرهم بطل وزن الديك السابق ألجامين ستيرلينج.
ويشتهر بيكو بضرباته القاضية التي لا تخيب، حيث حقق 11 فوزاً من أصل 13 في مسيرته بالضربة القاضية. وبدوره، يمتاز إيفلويف بخبرته ومهاراته الفنية، فضلاً عن دقة إصاباته وأسلوبه الضاغط على الخصم. ويمكن اعتبار هذا النزال مواجهة كلاسيكية بين قوة الضربات ومهارة السيطرة والقتال الأرضي، إلا أن كلا الرياضيين حققا تطوراً لافتاً في نزالاتهما الأخيرة، مما يبشر عشاق الرياضات القتالية بمواجهة محتدمة تتخطى تتوقعاتهم.
ومما لا شك فيه بأن فوز بيكو سيكون مفاجأة مدوية بفئة وزن الريشة، إلا أن إيفلويف سيضمن بحال فوزه فرصته المستحقة التي انتظرها طويلاً للفوز باللقب.

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