العين تحتضن أول مسابقة إقليمية لـ«فروسية الأولمبياد الخاص» في الشرق الأوسط



معتصم عبدالله (العين)

تستضيف مدينة العين خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس المقبل المسابقة الإقليمية الأولى للفروسية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ينظمها الأوليمبياد الخاص الإماراتي بالتعاون مع الأوليمبياد الخاص الدولي، بمشاركة لاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية يمثلون عشرة برامج وطنية من دول عربية.

وتشمل قائمة الدول المشاركة إلى جانب الإمارات: الكويت، عُمان، السعودية، الأردن، مصر، المغرب، العراق، تونس، البحرين، فيما تكتفي ليبيا بالمشاركة في البرنامج التدريبي المصاحب للمسابقة. وتقام المنافسات في إسطبلات فرسان شرطة أبوظبي – إدارة الدوريات الخاصة في مدينة العين، برعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وبدعم من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبشراكة فنية مع اتحاد الفروسية.

جاء الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحفي عُقد في استاد هزاع بن زايد، أمس، استُعرض برنامج المسابقة الذي يتضمن تخصصات متنوعة في رياضة الفروسية تشمل: الركوب الإنجليزي، قفز الحواجز، الترويض، المسار والسيطرة، وذلك ضمن فئات تنافسية تراعي القدرات المختلفة للاعبين وتوفر بيئة آمنة وشاملة للجميع.

وأكد محمد النعيمي، عضو مجلس أمناء الأولمبياد الخاص، أن المسابقة تمثّل محطة رياضية وإنسانية نوعية تسهم في تعزيز قيم الدمج المجتمعي، وتمنح اللاعبين فرصة التعبير عن قدراتهم الكاملة، خاصة في بيئة تحتضنهم وتدعم تطورهم. وقال: «لقد لمسنا عن قرب التأثير الإيجابي لمثل هذه البطولات، سواء على ثقة اللاعبين بأنفسهم أو على نظرة المجتمع لإمكاناتهم، ويسعدنا أن تكون منطقة العين بإمارة أبوظبي هي المستضيفة لهذا الحدث. ومع هذا الحضور الواسع من برامج الأوليمبياد الخاص في المنطقة، نأمل أن تسهم المسابقة في توسيع قاعدة ممارسة رياضة الفروسية وتشجيع المزيد من اللاعبين على خوض تجربتها».

من جهته، عبّر الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، عن دعمهم للحدث المرتقب، وقال: «نفخر بالمشاركة في هذا الحدث الإقليمي النوعي الذي يعكس التزام دولة الإمارات بتوفير منصات رياضية دامجة، تُمكّن أصحاب الهمم من التعبير عن قدراتهم ومواهبهم. تمثّل الفروسية إحدى الرياضات التي تتطلب توازناً وتناغماً عالياً بين الفارس والجواد، وهي بذلك تمنح اللاعبين من ذوي التحديات الذهنية والنمائية تجربة ثرية تعزز الثقة بالنفس والانضباط الذهني».

وأضاف: «نؤمن أن دعم هذه المسابقة هو خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة في رياضة الفروسية، وتعزيز حضورها على مستوى برامج الأوليمبياد الخاص في المنطقة».

من جانبه، أوضح المهندس أيمن عبد الوهاب، الرئيس الإقليمي للأوليمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تنظيم هذه المسابقة يندرج ضمن جهود دعم الرياضات الدامجة، وتعزيز حضور الفروسية كرياضة فاعلة في تطوير المهارات النفسية والاجتماعية للاعبين من ذوي التحديات الفكرية. وأضاف: «نسعى إلى تحويل هذه المسابقة إلى فعالية سنوية تُعزز التعاون بين برامج الأوليمبياد الخاص وتوسّع قاعدة الممارسة على مستوى المنطقة».

وعبّر سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن فخره باستضافة العين للحدث، مشيرًا إلى أن الفروسية تشكل جزءًا أصيلاً من تراث الإمارة، التي تجمع بين الثقافة والرياضة والمغامرة. ودعا المشاركين إلى استكشاف ما تزخر به العين من معالم ثقافية ومواقع تراثية مدرجة على قائمة اليونسكو.

من جهته، نقل المقدم ركن محمد خلفان الزعابي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تحيات العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة بشرطة أبوظبي، مؤكداً اعتزاز القيادة العامة باستضافة المسابقة، ومشدداً على توافقها مع رؤية أبوظبي في دعم أصحاب الهمم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية، لاسيما من خلال الرياضة كوسيلة فعّالة للدمج والتمكين.

ويترافق مع الحدث برنامج مجتمعي متكامل يشمل فعاليات تفاعلية موجّهة للأسر والجمهور المحلي، بهدف نشر الوعي بقضايا أصحاب الهمم والتعريف برسالة الأوليمبياد الخاص. كما ينظم الأوليمبياد الخاص الإماراتي تدريبات أسبوعية كل يوم أحد حتى 10 أغسطس، يعقبها معسكر مغلق من 13 إلى 23 أغسطس في مدينة العين، استعداداً للمسابقة.

ويُعقد أيضاً برنامج تدريبي إقليمي مخصّص لمدربي الدول المشاركة واللاعبين القادة، ضمن جهود تطوير الكفاءات الفنية والارتقاء بمستوى رياضة الفروسية في المنطقة.