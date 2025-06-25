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الرياضة

بطلة التزلج الألمانية كارل تسقط في اختبار المنشطات

بطلة التزلج الألمانية كارل تسقط في اختبار المنشطات
25 يونيو 2025 20:06

 

فرانكفورت (د ب أ)
جاءت نتيجة اختبار فيكتوريا كارل، بطلة التزلج الألمانية في اختراق الضاحية على الثلج، إيجابية لمادة محظورة، لكن الاتحاد الألماني للتزلج أكد أنها لم تتعمد تناول المنشطات، ولا ينبغي حرمانها من المشاركة في الأولمبياد. وقال الاتحاد اليوم الأربعاء إن كارل لاعبة المنتخب العسكري الألماني (بوندسفير)، جاءت نتيجة اختبارها إيجابية لمادة كلينبوتيرول في اختبار خارج المنافسات، وذلك خلال مشاركتها في بطولة عسكرية في سويسرا مارس الماضي. وأضاف أن المادة المحظورة كانت ضمن علاج وصفه لها طبيب بالجيش الألماني بعد آخر سباق لها لعلاج التهاب الشعب الهوائية التشنجي الحاد، وأن كارل بادرت بالكشف عن هوية المادة في اختبار المنشطات.
قالت كارل ضمن بيان الاتحاد الألماني «كنت مريضة وأعاني من نوبات سعال شديدة، وتناولت الدواء بناء على أوامر الطبيب، وكشفت عن كل التفاصيل، ولم أكن أعلم أنه يحتوي على مادة محظورة، أتمنى أن يتم تقدير موقفي وتقييمه بشكل عادل».
كما أكد الجهاز الطبي للمنتخب الألماني العسكري بأن كارل لم تكن مخطئة، مشيرا إلى أن الطبيب الذي وصف لها المادة لم يذكر وجود مادة كلينبوتيرول أو يتقدم بطلب إعفاء طبي طارئ. كما قال رئيس اللجنة الطبية للبطولة العسكرية في البيان «وصفة الطبيب كانت مفهومة طبيا، ولكنها لم تكن صحيحة على مستوى الإجراءات».
وأضاف «كارل لا تتحمل المسؤولية بأي شكل من الأشكال، لقد تصرفت تحت إشراف رعاية طبية متخصصة في بطولة عسكرية رسمية». وأشار الاتحاد إلى أن الوكالة الألمانية لمكافحة المنشطات، ستجري تحقيقا، مؤكدا أنه يدعم كارل في هذه المشكلة.

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