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الرياضة

مبابي يعود للتدريبات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية

مبابي يعود للتدريبات مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية
25 يونيو 2025 20:20


فلوريدا (رويترز)
استأنف كيليان مبابي التدريبات مع زملائه في فريق ريال مدريد اليوم الأربعاء بعد تعافيه من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، قبل المباراة الحاسمة لفريقه ضد رد بول سالزبورج ضمن المجموعة الثامنة بكأس العالم للأندية لكرة القدم.
ودخل مهاجم فرنسا مستشفى في منطقة ميامي لفترة وجيزة الأسبوع الماضي وغاب عن أول مباراتين لريال مدريد، حيث تعادل الفريق 1-1 مع الهلال السعودي وفاز 3-1 على باتشوكا.
ويتصدر ريال مدريد المجموعة الثامنة بأربع نقاط، متقدما بفارق الأهداف على سالزبورج، بينما يأتي الهلال، الذي لا يزال قادرا على التأهل إلى دور الستة عشر، في المركز الثالث بنقطتين. 

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