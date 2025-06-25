مهدي عبدالرحيم رئيساً لحكام مونديال شطرنج السيدات



دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الدولي للشطرنج، الحكم الدولي الإماراتي مهدي عبدالرحيم، مستشار لجنة الحكام بالاتحاد الدولي، لرئاسة حكام كأس العالم للسيدات المقررة إقامتها في مدينة باتومي الجورجية، خلال الفترة من 5 إلى 29 يوليو المقبل، والتي تشارك فيها 107 لاعبات، من بينهن 21 من حملة الألقاب الدولية وبطلات العالم.

ويأتي اختيار مهدي عبدالرحيم ليؤكد ثقة الاتحاد الدولي في الكوادر الإماراتية في إدارة الأحداث العالمية الكبيرة، ما يمثل امتداداً للكوادر الإماراتية في الشطرنج في تولي المناصب الإدارية والفنية عالمياً وقارياً وعربياً.

ووجَّه الحكم الدولي مهدي عبدالرحيم الشكر إلى الاتحاد الدولي برئاسة أركادي ديكوفرتش، على هذه الثقة، التي تؤكد قدرة الكوادر الإماراتية على إدارة البطولات العالمية، مؤكداً أن اختيار رئيس لجنة الحكام في البطولات العالمية يكون عن طريق رئيس الاتحاد الدولي، بينما اختيار بقية حكام البطولة يكون من لجنة الحكام بالاتحاد الدولي.

وأضاف المحاضر الدولي، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج، أن هذه البطولة الخاصة بالسيدات تقام للمرة الثالثة، حيث أقيمت النسخة الأولى في سوشي في روسيا 2021، وفي باكو 2023، وفخر لنا أن أكون أول عربي يترأس لجنة الحكام في البطولة، وكان مفاجأة سارة بقرار رئيس الاتحاد الدولي باختياري رغم أنني أختار حكام البطولات العالمية، وستكون بطولة كأس العالم للرجال في الهند، ويضم طاقم التحكيم 6 حكام، رئيس اللجنة، ونائب رئيس اللجنة، ويتم اختياره من جورجيا، البلد المنظم، ثم 4 حكام من أصحاب الخبرات الكبيرة.

وأشار مهدي عبدالرحيم إلى أنه سبق له رئاسة لجنة الحكام بعدد من البطولات العالمية، منها بطولة العالم للشطرنج في النرويج، وبطولة العالم الفردية للشطرنج المقامة في دبي ضمن فعاليات إكسبو 2020 بدبي، كأول عربي وآسيوي، وأول حكم غير أوروبي يدير هذه البطولة.