اتحاد الكرة المصري يرد على شكوى زيزو ضد الزمالك



القاهرة (د ب أ)

قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أوراق شكوى نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد (زيزو) إلى لجنة شؤون اللاعبين للفصل فيها.

وأشار اتحاد الكرة المصري في بيان رسمي اليوم الأربعاء إلى أن لجنة الاستئناف عقدت جلستها يوم 18 يونيو الجاري برئاسة المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض، ونظرت في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد الأهلي وأحمد مصطفى السيد (زيزو) بتعاقدهما معا خلال فترة سريان عقد اللاعب نفسه مع الزمالك، وقررت اللجنة إعلان قرارها في جلسة اليوم.

أوضح البيان «جاء في أسباب القرار أن التظلم المقدم من الزمالك ضد قرار لجنة الانضباط بعدم الاختصاص مقبول شكلاً لتقديمه في الوقت المحدد وسداد الرسوم المقررة طبقاً للائحة، لكنها رأت أن الاختصاص يعود إلى لجنة شؤون اللاعبين وفقاً للائحة، وهو ما دفعها لإحالة الشكوى إليها، على أن يحق للزمالك اللجوء إلى لجنة الاستئناف بعد إصدار لجنة شؤون اللاعبين قرارها في هذا الشأن».

وانتقل زيزو إلى صفوف الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة كلاعب حر، ووقع عقداً مع الأهلي مدته 4 مواسم، وذلك بعد ستة أعوام ونصف قضاها بقميص الزمالك.