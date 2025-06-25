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الرياضة

مدرب كولون الجديد: لن أكون شخصاً مملاً

مدرب كولون الجديد: لن أكون شخصاً مملاً
25 يونيو 2025 21:18


كولون (د ب أ)
وعد لوكاس كواسنيوك مدرب كولون الجديد، بحماس وإثارة كبيرة بعد صعود الفريق مجدداً للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم بوندسليجا، ودخل كولون فترة الانتقالات الصيفية بدون مدرب رغم صعود الفريق، وذلك بعد فشل المحاولات مع المدرب المؤقت فريدهيلم فونكل، ليتجه النادي للتعاقد مع كواسنيوك مدرب بادربورن السابق.
وقال كواسنيوك في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء «أنا مدرب حماسي، وهذا مكان حماسي، لذا فنحن مناسبان لأنفسنا». وأضاف «إذا كنتم تريدون شخصاً مملاً، فأرجو أن أكون الشخص الخطأ». كان كواسنيوك قد صرح في وقت سابق أنه يتجه لأخذ قسط من الراحة بعد أربع سنوات من قيادة فريق بادربورن في دوري الدرجة الثانية، لكن أضواء البوندسليجا جذبته للعمل مجددا.
وأكد كواسنيوك «هناك لحظات في الحياة لا تحتمل الرفض، لم أكن أخطط للزواج ببلوغي 21 عاماً، ولكن عندما يكون الأمر منطقياً، يجب أن أفعل ذلك». ويتطلع كواسنيوك الذي ارتبط اسمه في وقت سابق بتدريب هوفنهايم، لأن يتفادى كولون تذبذب المستوى بين دوري الدرجة الأولى والثانية، حيث ستنطلق فترة إعداد الفريق للموسم الجديد بعد 10 أيام استعداداً لانطلاقة الدوري الألماني في أواخر أغسطس المقبل. وقال مبتسماً «لقد حققت حلما بالتدريب في الدوري الألماني».

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كولون
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