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الرياضة

كريتشيكوفا تنقذ النقاط رغم «آلام الفخذ» في «تنس إيستبورن»

كريتشيكوفا تنقذ النقاط رغم «آلام الفخذ» في «تنس إيستبورن»
25 يونيو 2025 21:30


إيستبورن (رويترز)
أنقذت باربورا كريتشيكوفا، بطلة ويمبلدون، نقاط المباراة لليوم الثاني على التوالي أمام منافسة بريطانية لتبلغ دور الثمانية في بطولة إيستبورن للتنس اليوم الأربعاء، وعانت اللاعبة التشيكية البالغ عمرها 29 عاما من آلام في الفخذ وبدت على وشك الخروج من البطولة عندما تأخرت صفر-40 على إرسالها في الشوط 12 لكنها قلبت الطاولة لتفوز 6-4 4-6 7-6.
وفي خيبة أمل أخرى للمشجعين البريطانيين، خسرت مواطنتهم إيما رادوكانو 4-6 و6-1 و7-6 أمام الأسترالية مايا جوينت البالغ عمرها 19 عامًا.
كانت كريتشيكوفا المصنفة الثانية، والتي تغلبت على الإيطالية جاسمين باوليني لتفوز بلقب ويمبلدون العام الماضي، متقدمة بمجموعة واحدة وكسر إرسال في المجموعة الثانية لكنها احتاجت إلى علاج في ساقها، ولعبت بوراج، المصنفة 164 على العالم، بشكل مثير للإعجاب لترد الكسر وأدركت التعادل.
وأهدرت البريطانية البالغ عمرها (26 عاماً) ثلاث فرص لحسم المباراة في المجموعة الفاصلة ثم ارتكبت خطأ مزدوجاً في الشوط الفاصل أهدى منافستها فرصا للفوز بالمباراة وكانت على الموعد.
وحققت كريتشيكوفا، التي أنقذت نقاط المباراة أمس الثلاثاء أمام هارييت دارت، انتصارين متتاليين في منافسات الفردي لأول مرة في عام 2025 الذي عانت خلاله من الإصابة، وقالت كريتشيكوفا، التي فازت أيضاً بلقب فردي السيدات في بطولة فرنسا المفتوحة، على أرض الملعب «مباراة صعبة أخرى، تجيد البريطانيات اللعب على العشب ومن الصعب مواجهتهن ولكنني سعيدة بالتأهل، لقد عشت لحظة صعبة في بداية هذا العام ولكنني سعيدة بوجودي هنا وأستطيع الاستمرار في الوصول إلى المستوى الذي أعلم أنني قادرة على تقديمه».
وستواجه في مباراتها المقبلة الفرنسية فارفارا جراتشيفا القادمة من التصفيات. 

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