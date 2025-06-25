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الرياضة

العين يبحث عن «الفوز المونديالي الأول» أمام الوداد

العين يسعى لتقديم عرض مقنع أمام الوداد في مونديال الأندية (من المصدر)
26 يونيو 2025 01:00

معتز الشامي (واشنطن)

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يدخل العين اختبار «الفرصة الأخيرة» لتجميل الصورة، أمام الوداد المغربي في ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية، عند الحادية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، على ملعب «أودي فيلد»، قبل وداع المحفل العالمي رسمياً، حيث خسر العين مباراتيه السابقتين في البطولة، بخماسية نظيفة أمام يوفنتوس وبسداسية أمام مانشستر سيتي، وكذلك الأمر بالنسبة للوداد، الذي خسر أمام نفس الفريقين، ويبحث عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام «الزعيم».
ويلعب العين بدوافع جديدة، لقاء الوداد الذي يعتبر آخر فرصة أمام الجهاز الفني وجميع اللاعبين، لاسيما «الصفقات الجديدة» لتقديم أوراق اعتمادها للموسم الجديد، ومحاولة مصالحة الجماهير العيناوية، التي بدت غاضبة من تواضع المستوى الذي ظهر عليه الفريق أمام اليوفي والسيتي، رغم تقدير العديد من الجماهير، لفكرة مواجهة العين لفريقين من الطراز العالمي في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية.
ويقبع العين في ذيل ترتيب المجموعة السابعة بدون نقاط وبفارق الأهداف عن الوداد صاحب الترتيب الثالث وبدون نقاط أيضاً، بينما حسم كل من مانشستر سيتي ويوفنتوس بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، وسيلعب الوداد بدوافع كبيرة بحثاً عن فوز يحفظ له ماء الوجه، بالاضافة للخروج بمكافأة مالية تصل إلى مليوني دولار، هي قيمة الفوز بالمباراة، واذا تساوت دوافع المكافأة المالية لدى الفريقين، فإن دوافع العين تعد أكبر، في ظل رغبة الفريق ككل، باستعادة الثقة، وترك بصمة حقيقية، تمنح للفريق دفعة معنوية كبيرة قبل مرحلة التحضير للموسم الجديد. ووفق نظام توزيع المكافآت الخاصة بالبطولة، فقد حصد كل فريق من العين والوداد 9.5 مليون دولار نظير المشاركة في البطولة، بينما يحصل الفريق الفائز بأي مباراة على مليوني دولار إضافية، بينما يحصد كل طرف على مليون دولار نظير التعادل.
فيما يعلم الجهاز الفني للعين بقيادة فلاديمير إيفيتش، أن البدء للبناء لمسار مختلف في الموسم الجديد، سيكون بمباراة الوداد، التي بات مطالب فيها لاعبي العين، بتغيير الصورة، وبالظهور بشكل مختلف تماماً عن أول مباراتين للفريق، حيث تقارب مستوى «الزعيم» مع الوداد، مع بعض الفوارق البسيطة.
وخاض الفريق تدريبه الأساسي خلف الأسوار المغلقة أمس الأول، والذي شهد تركيزاً كبيراً على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، التي تعتمد على التدرج بالكرة وتنفيذ بعض المهام الفنية لبعض اللاعبين، المتوقع أن يكون لهم دور أمام فريق الوداد، لاسيما سفيان رحيمي و نسيم الشاذلي، بالإضافة لنيانج وأديس ياسيتش ورامي ربيعة، كما سيلعب إيريك في مركز الظهير الأيسر.
ويمتلك قوة ضاربة هجومية يسعى لاستغلالها بأفضل صورة، لاسيما تراوري والأخوين رحيمي، مع لابا كودجو وكاكو، حيث يتوقع أن يكون لهؤلاء اللاعبين دور لافت في اللقاء المرتقب مساء اليوم.
وشدد الجهاز الفني على أهمية لقاء اليوم، حيث طالب جميع اللاعبين بضرورة التمسك برغبة الفوز، وإظهار شخصية للفريق في مواجهة الوداد أحد الفرق الأفريقية المميزة، والذي يقدم مستوى جيداً، ويلعب بطريقة الضغط العالي من العمق والأطراف، ما يتطلب ضرورة الالتزام بالتعليمات الفنية، من جميع اللاعبين.

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