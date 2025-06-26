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الرياضة

إنتر ودورتموند يتجنبان «المواجهة» في ثمن نهائي مونديال الأندية

إنتر ودورتموند يتجنبان «المواجهة» في ثمن نهائي مونديال الأندية
26 يونيو 2025 09:36

سياتل (أ ف ب)

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تعرّف على الطريق نحو نهائي «مونديال الأندية»

تصدر إنتر ميلان الإيطالي، وبروسيا دورتموند الألماني المجموعتين الخامسة والسادسة توالياً، وتجنبا مواجهة مباشرة بينهما في الدور ثمن النهائي، بعد فوزهما على ريفر بلايت الأرجنتيني 2-0 وأولسان الكوري الجنوبي 1-0 توالياً، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم للأندية لكرة القدم.
واعتلى إنتر الصدارة بـ7 نقاط، ورافقه مونتيري المكسيكي، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني 4-0.
وسيلتقي وصيف دوري أبطال أوروبا، مع فلوميننسي البرازيلي المتعادل مع ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي سلباً، الاثنين المقبل على ملعب «بانك أوف أميركا» في شارلوت، فيما يواجه مونتيري، دورتموند، الثلاثاء على ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا.
على ملعب «لومين فيلد» في سياتل، سجل الشاب فرانشيسكو بيو إسبوزيتو هدف المباراة الأول في الدقيقة 72 بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة، إثر تمريرة من البديل الكرواتي بيتار سوشيتش، وأضاف أليساندرو باستوني هدفاً ثانياً بمجهود فردي رائع، وتسديدة من على خط منطقة الجزاء (90+3).
وكان ريفر بلايت خارج الحسابات، بعد تقدم مونتيري بهدفين نظيفين في المباراة الثانية، وذلك بسبب تعادل الفرق الثلاثة بعدد النقاط، وتفوّق إنتر على الفريق الأرجنتيني بعدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق عينها.
واحتاج ريفر بلايت إلى التعادل 2-2 بعد تقدم مونتيري 3-0 في الشوط الأول، حتى يرافقه إلى دور الـ16.
إلا أن النتيجة في المباراة الثانية كانت تعني أن إنتر في المركز الثاني، ما دفعه إلى الضغط للفوز في مباراته.
وقاد السويدي دانيال سفنسون فريقه دورتموند إلى الفوز على ملعب «تي كيو أل ستاديوم» في سينسيناتي، بتسجيله الهدف الوحيد في الدقيقة 36، إثر تمريرة من الإنجليزي جوب بيلينجهام، الشقيق الأصغر لجود نجم ريال مدريد الإسباني.
وقال البرتغالي ميجيل كاردوسو مدرب ماميلودي صن داونز بعد المباراة: «نغادر ونعود إلى الوطن مرفوعي الرأس، لأننا أقوى بكثير مما كنا عليه عندما جئنا إلى هنا».
وأضاف: «الناس يحبون أن يعودوا إلى منازلهم بعد مشاهدة مباراة مثيرة، ونحن منحناهم مشاعر رائعة، لسنا سعداء، فقد كان لدينا هدف واضح من هذه المباراة، لكنني فخور جداً بالمستوى الذي قدمه لاعبونا».
وتابع المدرب البالغ 53 عاماً: «لمن لا يعرف كرة القدم الدولية جيداً، أدعوهم إلى دراسة فلومينينسي ودورتموند وأولسان، ليدركوا المستوى الذي قدمه صن داونز في كأس العالم للأندية».

إنتر ميلان
بروسيا دورتموند
كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
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