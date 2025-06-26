جوارديولا ينتقد كولينا بسبب ريكو!

واشنطن (د ب أ)

انتقد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإيطالي بيرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بعد تغليظ عقوبة إيقاف ريكو لويس في كأس العالم للأندية إلى ثلاث مباريات.

وتلقى لويس بطاقة حمراء مباشرة، بعد عرقلته أحد لاعبي فريق الوداد البيضاوي المغربي في وجهه خلال انزلاقه في مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز مانشستر سيتي 2-0 في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة العالمية، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وتقرر إيقاف لويس تلقائياً مباراة واحدة، ما حرمه من المشاركة في مباراة الفريق يوم الأحد الماضي ضد العين الإماراتي، لكن «فيفا» شدد العقوبة بعد إجراء مراجعة تأديبية.

ويرى جوارديولا، الذي شعر أن قرار الطرد كان قاسياً، نظراً لانزلق اللاعبين معاً، وأن الاحتكاك كان غير مقصود، أن العقوبة مبالغ فيها للغاية، وقال مدرب مانشستر سيتي: «لا أعرف كولينا، رئيس الحكام لم أتشرف بالتحدث إليه، لكنني متأكد تماماً أن الحكام لا يعرفون ريكو، إنه أكثر اللاعبين لطفاً وأحياناً كمدافع، يتعين عليك أن تقول له ينبغي عليك أن تكون أكثر شراسة».

وأوضح جوارديولا: «لقد ارتكب تلك الواقعة دون قصد، أعلم أن الصورة قد تجعله يظهر بصورة المتعمد، لكن كلتا قدميه على الأرض، وللأسف لمس شفتيه قليلاً».

وتابع: «إذا غلظوا عقوبة الإيقاف لثلاثة لقاءات فسيكون لديه وقت أطول للراحة، والتواجد على الشاطئ، وفي المنزل، ونأمل أن يعود إلينا إذا واصلنا التقدم في أدوار البطولة».

واختتم المدرب الإسباني حديثه قائلاً: «أعرف ريكو جيداً، ولم يقصد مطلقاً إيذاء أي شخص، لكن إذا أراد فيفا إظهار صرامته، فلا بأس، سنقبل عقوبة المباريات الثلاث، ونمضي قدماً».