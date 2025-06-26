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الرياضة

فرق البرازيل تحصد 111 مليون دولار في مونديال الأندية

فرق البرازيل تحصد 111 مليون دولار في مونديال الأندية
26 يونيو 2025 10:30

معتز الشامي (واشنطن) 

انتهت مشاركة الأندية البرازيلية في مرحلة المجموعات من كأس العالم للأندية 2025، بنسبة نجاح بلغت 100%، وحققت فرق بوتافوجو وفلامنجو وفلومينيسي وبالميراس هدفها الأول، وتأهلت جميعاً إلى دور الـ16 من البطولة.
وفي هذه «المراجعة» الأولية لمشاركة البرازيليين في مرحلة المجموعات، يتركز الاهتمام على الجوائز المالية التي حصلوا عليها، وفي المجمل، حصلت الأندية البرازيلية الأربعة على 111.84 مليون دولار، وهو ما يعادل، بسعر الصرف الحالي، نحو 616.4 مليون ريال برازيلي.
وتم تقسيم تلك المبالغ على الرباعي البرازيلي الذي فاق كل التوقعات، وقدم أوراق اعتماده في النسخة الأولى الجديدة من كأس العالم للأندية.

فلامنجو 
حصد فلامنجو 16.21 مليون دولار (نحو 89.4 مليون ريال برازيلي) للمشاركة في البطولة، ويضاف إليها ما يلي: «2 مليون دولار (نحو11 مليون ريال برازيلي) للفوز على الترجي، 2 مليون دولار (نحو 11 مليون ريال برازيلي) للفوز على تشيلسي، مليون دولار (نحو 5.5 مليون ريال برازيلي) للتعادل مع لوس أنجلوس، ثم 7.5 مليون دولار (نحو 41.3 مليون ريال برازيلي) للتأهل إلى دور الـ16، وبالتالي حقق الفريق البرازيلي إجمالي 28.71 مليون دولار (نحو 158.3 مليون ريال برازيلي) حتى الآن».

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فلومينينسي 
وتوزعت أرباح فلومينينسي على 6.21 مليون دولار (نحو 89.4 مليون ريال برازيلي) للمشاركة، ومليون دولار (نحو 5.5 مليون ريال برازيلي) للتعادل مع بوروسيا دورتموند، و2 مليون دولار (نحو 11 مليون ريال برازيلي) للفوز على أولسان، ومليون دولار (نحو 5.5 مليون ريال برازيلي) للتعادل مع ماميلودي صنداونز، ثم 7.5 مليون دولار (نحو 41.3 مليون ريال برازيلي) للتأهل إلى دور الـ16، بإجمالي وصل إلى 27.71 مليون دولار (نحو 152.7 مليون ريال برازيلي)، ليصبح ثاني أعلى فريق في تحقيقه أموالاً من البطولة حتى الآن.

بالميراس 
وحصد بالميراس 16.21 مليون دولار (نحو 89.4 مليون ريال برازيلي) للمشاركة، ومليون دولار (نحو 5.5 مليون ريال برازيلي) للتعادل مع بورتو، ثم 2 مليون دولار (نحو 11 مليون ريال برازيلي) للفوز على الأهلي المصري، ومليون دولار (نحو 5.5 مليون ريال برازيلي) للتعادل مع إنتر ميامي، إضافة إلى 7.5 مليون دولار (نحو 41.3 مليون ريال برازيلي) للتأهل إلى دور الـ16، بإجمالي 27.71 مليون دولار (نحو 152.7 مليون ريال برازيلي).

بوتافوجو 
أما مكاسب بوتافوجو فتوزعت كالتالي: 16.21 مليون دولار (نحو 89.4 مليون ريال برازيلي) للمشاركة، و2 مليون دولار (نحو 11 مليون ريال برازيلي) للفوز على سياتل ساوندرز، ثم 2 مليون دولار (نحو 11 مليون ريال برازيلي) للفوز على باريس سان جيرمان، ولم يحصل على أي شيء مقابل الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، ثم حصد 7.5 مليون دولار (نحو 41.3 مليون ريال برازيلي) للتأهل إلى دور الـ16، ليحقق إجمالي وصل إلى 27.71 مليون دولار (نحو 152.7 مليون ريال برازيلي).

كأس العالم للأندية
مونديال الأندية
بالميراس
بوتافوجو
فلومينينسي
فلامنجو
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