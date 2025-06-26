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الرياضة

جماهير إيطاليا تطالب بعدم عودة ثنائي يوفنتوس بسبب «المطبخ»!

جماهير إيطاليا تطالب بعدم عودة ثنائي يوفنتوس بسبب «المطبخ»!
26 يونيو 2025 11:00

معتز الشامي (واشنطن)

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يواجه ثنائي يوفنتوس، ويستون ماكيني وتيموثي وياه، الغضب الإيطالي الجماهيري بشكل كبير، وذلك بعد انتقادهما المطبخ الإيطالي الشهير، حيث اتفق اللاعبان، في ظهور لهما مؤخراً في «بودكاست» على هامش كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أميركا، على أن الطعام منذ وصولهما إلى تورينو «لا يحتوي على تنوع»، ولزيادة الطين بلة مع بداية موسم الدوري الإيطالي، أشار كلاهما إلى أن المطاعم الأميركية أفضل.
ودفعت تعليقاتهما إميليانو فيفيانو، حارس المرمى السابق، إلى اقتراح ساخر بأنه على رئيس الوزراء الإيطالي سحب تأشيراتهما، وفق صحيفة «تليجراف»، وكان ماكيني وويا يُجريان مقابلة في بودكاست «يوفنتوس توك ويذ أس» عندما سُئلا عن المطبخ المحلي منذ وصولهما إلى الدوري الإيطالي.
وقال ماكيني: «ليس لديكم تنوع، إنها المعكرونة والبيتزا والسمك وشرائح اللحم، هل تعلم ما مشكلة الطعام الإيطالي؟ إنه رائع، إنه طعام جيد ومميز، لكن في أميركا، إذا ذهبتُ إلى مطعم برجر أو مطعم ستيك، ثم ذهبتُ إلى مطعم آخر على بُعد عشر دقائق، ما زلتُ أتناول البرجر، لكن طعمه مختلف تماماً، أما في إيطاليا، فأذهب إلى هذا المطعم وأطلب معكرونة بيستو، ثم أذهب إلى مطعم آخر على بُعد عشر دقائق، وأطلب معكرونة بيستو، ستجد الأمر نفسه والطعم نفسه».
ووافق وياه على أنه «يفضل الطعام الإيطالي الأميركي» على الطعام الأصلي، وأثارت هذه التعليقات غضباً لا مفر منه في إيطاليا، حيث صرّح فيفيانو، حارس مرمى أرسنال وباليرمو وفيورنتينا وسامبدوريا السابق، لقناة تي في بلاي قائلاً: «الولايات المتحدة هي أسوأ دولة في العالم من حيث الطعام، ولو كنتُ مكان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، لما سمحتُ له بالعودة إلى إيطاليا، كيف يمكنك القول إنه لا يوجد تنوع في المطبخ الإيطالي؟ لقد أزعجني تعريفه لـ«التنوع»، فأنتم الأميركيون البالغ عددكم 200 مليون، وكل ما تأكلونه هو الهامبرجر».
وأضاف: «الحقيقة هي أن جميع الطعام في أميركا جلبته دول أخرى، أريد فقط أن أخبر ماكيني أنه حقق إنجازاً رائعاً بتوحيد إيطاليا كلها ضده، لم يعد الأمر يتعلق بالجماهير، بل يمكن لأي شخص تقريباً أن يهينه»، ووفقاً لموقع «فوتبول إيطاليا»، صدمت خيارات ماكيني الغذائية زملاء يوفنتوس.

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