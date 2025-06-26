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الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يدشن النشاط الصيفي بمشاركة 200 عضو

«دبي لأصحاب الهمم» يدشن النشاط الصيفي بمشاركة 200 عضو
26 يونيو 2025 11:30

دبي (الاتحاد)

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دشن نادي دبي لأصحاب الهمم النسخة التاسعة لنشاطه الصيفي 2025 تحت شعار «صيفنا حلو»، بمشاركة 200 عضو، ويشتمل النشاط، على 150 فعالية، أبرزها أنشطة رياضية، وبرامج مختصة وتدريبية تفاعلية ورحل ترفيهية، وورش عمل، ودورات تتناسب مع مختلف الإعاقات في محاوره الأربعة المستقبل والابتكار والاستدامة والمهارات الحياتية.
وأعدت اللجنة المنظمة العديد من المفاجآت للمشاركين في 6 أسابيع من أجل شغل أوقات «أصحاب الهمم» في العطلة الصيفية والمساهمة المجتمعية في استثمار هذه الأوقات بما يعود عليهم بالمنفعة الذهنية والبدنية، وتعريف أولياء الأمور بالفعاليات المختلفة التي يقدمها النادي، والتعريف أيضاً بمسابقاته المختلفة التي تكسب «أصحاب الهمم» مهارات علمية واجتماعية وثقافية ورياضية.
وأكد ماجد العصيمي، المدير التنفيذي للنادي أن «دبي لأصحاب الهمم» يترجم توجيهات «القيادة الرشيدة» في توفير البيئة المؤهلة والصديقة لأصحاب الهمم من أجل تحقيق الاندماج الكامل في المجتمع، وخاصة أن النشاط الصيفي يعد منصة مهمة لاستثمار أوقات الفراغ في تنمية مهارات «أصحاب الهمم»، واكتشاف روح الإبداع والتعلم لديهم وفق البرامج المخصصة لذلك.
وقال: «ظل نادي دبي يحرص على اكتشاف المواهب وتشجيع أصحاب الابتكارات والعمل على بث روح العمل الجماعي بتنظيم العديد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق طموحات «أصحاب الهمم» بمختلف اعاقاتهم».
من جانبها، أكدت فوزية البلوشي، المدير التنفيذي المساعد رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي أن النشاط الصيفي بات منصة تنمي جوانب الإبداع والابتكار للمشاركين من أبناء المجتمع.
وقالت: «مشاركة 100 متطوع ومتطوعة مصدر فخر مجسدين ثقافة التطوع، وحرصهم على أداء دورهم المجتمعي، وصولاً إلى الأهداف المخطط لها».

نادي دبي لأصحاب الهمم
دبي
ماجد العصيمي
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