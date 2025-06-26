حارس مرمى «مجهول» يُحقق رقماً قياسياً عالمياً في مونديال الأندية

علي معالي (أبوظبي)

نجح فابيو لوبيز حارس مرمى فريق فلومينينسي البرازيلي، في دخول تاريخ بطولة كأس العالم للأندية من بوابة نسخة 2025 بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تأهل فلومينينسي إلى دور الـ 16 بعد تعادله السلبي مع ماميلودي صن داونز، وساهمت هذه النتيجة في حصول الفريق البرازيلي على 5 نقاط، ليحتل المركز الثاني في المجموعة السادسة بعد دورتموند، وهذه ليست مباراة مهمة لفلومينينسي فحسب، بل تمثل أيضاً علامة فارقة في مسيرة حارس المرمى فابيو لوبيز.

تفوق حارس المرمى البالغ من العمر 44 عاماً رسمياً على الأسطورة الإيطالية جيانلويجي بوفون (506 مباريات) ببخروجه في 507 مباراة بشباك نظيفة، ليصبح أكثر حارس مرمى يحافظ على نظافة شباكه في البطولات الرسمية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أصبح فابيو الآن على بعد 15 مباراة فقط من تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من المباريات لحارس مرمى، وهو الرقم الذي يحمله حالياً الأسطورة الإنجليزية بيتر شيلتون بـ1390 مباراة.

بدأ فابيو مسيرته الاحترافية باللعب مع نادي أونياو بانديرانتي، قبل أن ينتقل إلى كبار الأندية البرازيلية مثل فاسكو دا جاما وكروزيرو وأتلتيكو بارانينسي وحالياً فلومينينسي.

خاض حارس المرمى المخضرم 1375 مباراة رسمية، منها 30 مباراة مع أونياو بانديرانتي، و150 مباراة مع فاسكو دا جاما، و976 مباراة مع كروزيرو، و219 مباراة مع فلومينينسي.

حارس المرمى البرازيلي كان حارس مرمى لمدة 28 عاماً، من عام 1997 إلى عام 2025، رحلته هي رمز للمثابرة والموهبة الدائمة والحب القوي لكرة القدم.

مع 507 مباريات بشباك نظيفة، حقق فابيو نسبة مذهلة بلغت 36.87%، متجاوزاً العديد من أساطير كرة القدم، ورغم أنه لم يلعب قط مع المنتخب البرازيلي، فقد تفوق فابيو على بوفون بفضل قوته الاستثنائية وأدائه الثابت على مدار ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد وصل إلى حاجز 500 مباراة بشباك نظيفة في أبريل الماضي.