«الطائرة» يعتمد النظام الأساسي في «عمومية» 13 يوليو

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حدد اتحاد الكرة الطائرة يوم الأحد 13 يوليو المقبل، موعداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، لاعتماد النظام الأساسي المحدث للاتحاد، والمتوافق مع الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية»، والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، المعتمد من وزارة الرياضة، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية.

ويأتي انعقاد الجمعية ضمن متطلبات المرحلة المقبلة التي يستعد لها القطاع الرياضي في الدولة، عبر تطبيق الإطار القانوني والتنظيمي الجديد لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة الانتخابية 2025–2028، استناداً إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحوكمة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار الرياضي.

وأوضح عبدالعزيز السلمان، الأمين العام لاتحاد الكرة الطائرة، أن الاتحاد يحرص على أن يكون جزءاً فاعلاً في المرحلة التطويرية التي تقودها وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وقال: «ننظر إلى النظام الأساسي المُحدث كخطوة تأسيسية لبناء مرحلة أكثر احترافية وتكاملاً».

وأضاف: «اجتماع الجمعية العمومية في 13 يوليو يمثل محطة محورية لاعتماد الإطار التنظيمي الذي سيُستند إليه خلال الدورة المقبلة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في الحوكمة، وتمكين المواهب، وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص في صناعة القرار الرياضي».

وكان اتحاد الكرة الطائرة من أوائل الاتحادات التي بادرت بالتفاعل مع الإصدار الثاني لدليل الحوكمة، التزاماً بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية، واستعداداً مبكراً للانتخابات المقبلة المقررة وفق الجدول الزمني للاتحادات خلال الفترة 2025–2028.

ويشتمل الإصدار الثاني من دليل الحوكمة على 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، تغطي الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، إلى جانب نماذج تطبيقية لآليات عمل مجالس الإدارة وتقييم الأداء، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة ضمن بيئة رياضية مستدامة.

ومن أبرز ما ورد في الإصدار الجديد، المادة 49 التي تنص على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً إلى 9 أعضاء فقط، ويواكب هذا التوجه التحول الجديد نحو تعيين مديرين تنفيذيين لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة.

كما منحت المادة 52 مرونة إضافية عبر السماح بالترشح المستقل لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية من أحد الأندية، مما يعزز فرص دخول كفاءات جديدة، ويفتح المجال أمام دماء شابة ومتخصصة.