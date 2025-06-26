الإمارات مع إيران وماليزيا وبنجلاديش في تصفيات آسيا لكرة الصالات

كوالالمبور (وام)

وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا لكرة قدم الصالات «إندونيسيا 2026»، التي أجريت بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخب الإمارات في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات كل من إيران «حامل اللقب»، وماليزيا «البلد المضيف للمجموعة»، وبنجلاديش.

ويشارك في التصفيات التي تقام، خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر المقبل، 31 منتخباً تم توزيعها على ثماني مجموعات، سبع منها تضم 4 منتخبات، ومجموعة واحدة تضم 3 منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات 16 منتخباً، تتضمن أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب إندونيسيا (المضيف) في النسخة الثامنة عشرة من البطولة، المقررة إقامتها خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير 2026.

وضمت المجموعة الأولى، وفقاً لنتائج القرعة، منتخبات الكويت (المضيف)، وأستراليا، ومنغوليا، والهند، والثانية تايلاند (المضيف)، وكوريا الجنوبية، والبحرين، وبروناي دار السلام، والثالثة اليابان، وطاجيكستان (المضيف)، وماكاو، وكمبوديا، فيما ضمت المجموعة الرابعة كلاً من العراق، والمملكة العربية السعودية (المضيف)، والصين تايبيه، وباكستان، والخامسة فيتنام، ولبنان، والصين (المضيف)، وهونغ كونغ، والسادسة أوزبكستان، وقيرغيزستان (المضيف)، وتيمور الشرقية، وفلسطين، والسابعة إيران، وماليزيا (المضيف)، والإمارات، وبنغلاديش، وضمت المجموعة الثامنة أفغانستان، وميانمار (المضيف)، والمالديف.

ويأمل منتخب الإمارات في حجز مقعده ضمن المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات القارية، والتي تُعد من أبرز بطولات كرة الصالات على مستوى القارة الآسيوية.