ميسي الأعلى «أجراً» في الدوري الأميركي



نيقوسيا (أ ف ب)

تصدّر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الأميركي لكرة القدم للعام الثاني توالياً بـ 20.45 مليون دولار، وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن رابطة لاعبي الدوري، وعلى غرار السنوات السابقة، يعكس هذا المبلغ فقط جزءاً من إيرادات ميسي (38 عاماً)، إذ يستفيد بطل مونديال قطر 2022 من مصادر دخل أخرى، مثل عقد الرعاية مع شركة أديداس للمعدات الرياضية واتفاقية تقاسم الإيرادات مع شركة آبل للبث التلفزيوني في الدوري الأميركي.

وحسب موقع سبورتيكو، سيحصل ميسي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات على قرابة 150 مليون دولار، خلال مدة عقده الممتد لعامين ونصف العام الذي وقّعه مع ميامي والدوري الأميركي في صيف 2023.

قاد ميسي نجم برشلونة الإسباني السابق إنتر ميامي إلى ثمن نهائي مسابقة مونديال الأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة، حيث سيقابل الأحد فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي.

وحلّ الإيطالي لورنتسو إنسينيي مهاجم تورونتو إف سي في المركز الثاني براتب قدره 15.44 مليون دولار، تلاه الإسباني سيرجيو بوسكيتس، زميل ميسي في إنتر ميامي (8.5 مليون دولار).

وأكمل المراكز الخمسة الأولى الباراجوياني ميجل ألميرون مهاجم أتلانتا يونايتد (7.87 مليون دولار)، والمكسيكي هيرفينج «تشاكي» لوسانو مهاجم سان دييغو إف سي (7.63 مليون دولار)، وتشمل أرقام الرواتب الصادرة عن رابطة لاعبي كرة القدم الأميركية حتى 25 مايو 2025. عادة ما تُصدر الرابطة بيانين عن الرواتب سنوياً.

قبل عامين، وقبل أشهر قليلة من قدوم ميسي إلى الدوري الأميركي قادماً من سان جرمان، كان إنسينيي اللاعب الأعلى أجراً في الدوري. يُعد إنتر ميامي الفريق صاحب أعلى رواتب في الدوري، حيث أنفق نادي فلوريدا 46.84 مليون دولار هذا الموسم.