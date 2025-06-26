رونالدو يقترب من تجديد تعاقده مع النصر السعودي



لندن (د ب أ)

اقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من التوصل لاتفاق بتمديد عقده لمدة عامين مع فريق النصر السعودي لكرة القدم، ويعتزم اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، البقاء في السعودية، وانضم رونالدو إلى النصر في ديسمبر 2022 في صفقة انتقال حر، بعدما رحل عن مانشستر يونايتد، بعد مقابلة إعلامية مثيرة للجدل، والتي انتقد فيها النادي الإنجليزي.

وسجل رونالدو 99 هدفاً في 111 مباراة مع النصر، وسجل في الموسم الماضي 35 هدفاً، ليتوج بجائزة الحذاء الذهبي للدوري السعودي (هداف الدوري). وحالياً لا يوجد مدرب بنادي النصر بعد الانفصال عن ستيفانو بيولي أمس الأربعاء. وقاد بيولي، مدرب ميلان وإنتر السابق، فريق النصر، الذي تولى تدريبه في سبتمبر الماضي، لاحتلال المركز الثالث بالدوري السعودي في الموسم الماضي، بفارق 13 نقطة عن الاتحاد بطل الدوري.