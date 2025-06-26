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الرياضة

مدرب ريال مدريد عن بلينجهام: لديه كثير من الجودة

مدرب ريال مدريد عن بلينجهام: لديه كثير من الجودة
26 يونيو 2025 14:07

 
لندن (د ب أ)
قال تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إنه «يحب» ما يقدمه الإنجليزي جود بيلينجهام مع ريال مدريد، وسجل اللاعب أول أهدافه خلال فترة تولي ألونسو مسؤولة الفريق، يوم الأحد الماضي، خلال فوز الريال على فريق باتشوكا المكسيكي 3/ 1 في كأس العالم للأندية، رغم طرد راؤول أسينسيو المبكر الذي لم يؤثر على الفريق الملكي في تحقيق الفوز.
ويختتم الريال مبارياته في دور المجموعات بمواجهة سالزبورج النمساوي في فيلادلفيا، وهو يعلم أن الفوز سيؤهل الفريق لدور الـ16 كأول المجموعة الثامنة. ويمتلك كل من الفريقين أربع نقاط من أول مباراتين، فيما حصد الهلال السعودي نقطتين.
وقال ألونسو عن بيلينجهام في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «من الواضح أنه سيستمر لاعباً أساسياً بالنسبة لنا». وأضاف: «أحب ما يفعله في وسط الملعب، وكيف يشارك في اللعب». وأردف: «لديه كثير من الجودة، رأينا هذا أمام باتشوكا، ونحن دائما قريبون منه».
وأكد: «جود لديه الكثير من الطموح، يريد أن يتطور ويواصل النمو، ونريد الاستمرار في رؤية تطوره». وخرج كيليان مبابي من قائمة الفريق للمباراة، رغم أنه خاض المران أمس الأربعاء بعد شعوره بالمرض. ولم يشارك المهاجم الفرنسي في البطولة حتى الآن. وقال ألونسو: «كنت سعيداً عندما رأيته في الملعب، ولكنه كان أول تدريب له، وهذا غير جيد». وأضاف: «تحدثنا في هذا الأمر بعد المران، وهو يفضل أن يتعافى والاستعداد لدور الـ16».

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