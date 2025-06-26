بطولة ويمبلدون.. ألكاراز «تم تفعيل إعدادات الملاعب العشبية»



لندن (أ ف ب)

هل يستطيع أحد إيقاف الإسباني كارلوس ألكاراز حامل اللقب مرتين، أو الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً، عن رفع لقب بطولة ويمبلدون؟، تقاسم نجما الكرة الصفراء آخر ستة ألقاب في البطولات الكبرى، آخرها هذا الشهر بعد نهائي رائع تفوق فيه ألكاراز على سينر في رولان جاروس.

لا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش الوحيد المستمر من بين الثلاثة الكبار، بعد اعتزال السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال. يحلم ابن بلجراد بالانفراد في الرقم القياسي لعدد البطولات الكبرى التي يتقاسمها راهناً مع الأسترالية مارجاريت كورت (24).يأمل ألكاراز في أن يصبح خامس لاعب في العصر المفتوح يحرز ثلاثة ألقاب متتالية في ويمبلدون، بعد السويدي بيورن بورج، والأميركي بيت سامبراس وفيدرر وديوكوفيتش، ألكاراز الذي هزم ديوكوفيتش في آخر مباراتين نهائيتين في ويمبلدون، يخوض البطولة منتشياً من تتويجه في دورة كوينز للمرة الثانية، رافعاً عدد ألقابه على الأراضي العشبية إلى أربعة.

بعد فوزه على مواطنه روبرتو باوتيستا أجوت السبت في نصف النهائي، قال ابن الثانية والعشرين: «تم تفعيل إعدادات الملاعب العشبية».

في المقابل، لا يزال سينر (23 عاماً) المصنف الأول عالمياً يحقق عودة لافتة، بعد إيقافه ثلاثة أشهر بسبب تناوله مواد منشطة محظورة. بلغ نهائي دورة روما، وبطولة رولان جاروس، حيث خسر مرتين أمام ألكاراس، ضرب ألكاراز بقوة قالباً تأخره بمجموعتين، ليهزم سينر في مباراة ملحمية في باريس، محققاً فوزه الخامس توالياً على غريمه الإيطالي.

خسر سينر مبكراً، بعد ذلك في دورة هاله العشبية، لكنه يملك رصيداً طيباً في ويمبلدون، إذ بلغ نصف النهائي في 2023 وربع النهائي العام الماضي.