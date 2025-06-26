إشادة واسعة بنجاح دورة ألعاب مدارس دبي



دبي (الاتحاد)

حظيت النسخة الخامسة من «دورة ألعاب مدارس دبي» بإشادة الاتحادات والأندية الرياضية على النمو الكبير في أعداد المشاركين في الدورة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، الذين زاد عددهم على 84 ألف طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة من مختلف الأعمار والجنسيات، كما بلغ عدد المدارس المشاركة 165 مدرسة، وشملت البطولات والمنافسات 22 رياضة واستمر تنظيمها على مدار 9 أشهر كاملة من أكتوبر 2024 وحتى يونيو 2025.

حضر حفل تكريم الرياضيين والمدارس الفائزة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديرون تنفيذيون من الاتحادات الرياضية التي شملتها منافسات الدورة، إلى جانب أعضاء مجالس إدارة ومديرين تنفيذيين في الأندية الذين تابعوا منافسات الدورة برفقة الكوادر الفنية من أجل اكتشاف الرياضيين والرياضيات المميزين في مختلف الرياضات وضمهم إلى فرق أندية.

وأشاد الحضور بجهود مجلس دبي الرياضي في تنظيم هذه الدورة الكبيرة، التي تعزّز مكانة الرياضة في القطاع المدرسي لما لها من فوائد عديدة وكبيرة على الطلبة، وتلعب الدورة دوراً محورياً في اكتشاف الموهوبين وتطويرهم وإبراز مواهبهم وتقديرهم، كما تمنح الأندية فرصة ضمهم إلى صفوف فرقها وتطوير مستوياتهم ودعم صفوف المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات الموهوبين من مختلف الأعمار والرياضات.

وضمت قائمة الموهوبين العشرة الصاعدين: لينا من المدرسة السويسرية العلمية الدولية، وآرون من المدرسة الفرنسية جان ميرموز اللذين تميّزا في المبارزة، وألينا من أكاديمية جيمس الحديثة، وريان من مدرسة دبي الناطقة باللغة الإنجليزية اللذين تميّزا في رياضة الجري، وإسحاق من المدرسة الفرنسية الدولية جورج بومبيدو، وتروي من مدرسة جيمس جميرا الابتدائية، اللذين أبديا مهارة عالية في كرة القدم، وهايلي من كلية كينت دبي، ونادر كان من أكاديمية جيمس العالمية اللذين تميّزا في سباحة الصدر، ومايا من مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية، وعلي من أكاديمية جيمس ويلينغتون، الخيل اللذين تميّزا في سباحة الفراشة.

وتميّز الحفل بكلمة معبّرة ألقتها الرياضية الإماراتية الموهوبة مريم الفارسي عبّرت فيها عن مشاعر المشاركين وآمالهم في اعتلاء منصات التتويج وتمثيل أوطانهم، وكانت مريم قد شاركت في أولمبياد باريس ضمن التصفيات التمهيدية لسباق الجري 100 متر سيدات، كما شاركت مع فريق الإمارات تحت 18 عاماً في دورة الألعاب الخليجية للشباب.