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مورايس باق مع مانشستر سيتي

مورايس باق مع مانشستر سيتي
26 يونيو 2025 14:49


أورلاندو (د ب أ)
نفى إيدرسون مورايس، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الشائعات التي ترددت عن احتمال رحيله عن النادي، ووصفها بأنه «أنباء كاذبة»، ويتبقى للحارس البرازيلي عام في عقده مع مانشستر سيتي وارتبط اسمه بالرحيل إلى السعودية.
وقضى مورايس 31 عاماً، آخر ثماني أعوام مع سيتي، وساعد الفريق في الفوز بـ18 لقباً، بما في ذلك الفوز بالدوري الإنجليزي ست مرات، ودوري أبطال أوروبا. وقال مورايس:«مستقبلي هنا. بعض الأصدقاء أرسلوا لي الكثير من الأنباء، ولكن كلها كاذبة بنسبة 99 بالمئة». وأضاف:«أنا أفهمكم، أنتم بحاجة للأخبار، ولتحقيق الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن هناك الكثير من الأخبار الكاذبة المرتبطة باسمي»، وتابع: «تركيزي هنا. يظل مع مانشستر سيتي. العودة إلى الدوري الإنجليزي، والمنافسة على دوري الأبطال تعني لي كل شيء. أركز مع النادي».
وجاءت هذه الأنباء بعدما رفض الحارس الثاني شتيفان أورتيجا، الذي يتبقى له هو الآخر عام في عقده، مناقشة مستقبله عند سؤاله في بطولة كأس العالم للأندية مطلع هذا الأسبوع. وقضى الحارس الألماني البالغ من العمر 32 عاماً السنوات الثلاث الماضية مع مانشستر سيتي بديلاً لمورايس. وقال أورتيجا لوسائل الإعلام الأميركية:«الوقت مبكر للغاية لمثل هذا السؤال. لا يمكنني قول أي شيء بشأن هذا، الوقت مبكر للغاية».

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