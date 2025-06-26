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الرياضة

«مكافحة المنشطات» تشارك في الاجتماع العالمي لـ «وادا»

«مكافحة المنشطات» تشارك في الاجتماع العالمي لـ «وادا»
26 يونيو 2025 16:30


أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، المشاركة في الاجتماع العالمي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا»، المقرر عقده في مدينة بوسان الكورية الجنوبية ديسمبر المقبل، في إطار الجهود الدولية المتواصلة لتعزيز النزاهة في الرياضة، وتأكيد الحضور الإماراتي فيها.
وأكدت الدكتورة مي الجابر، رئيس الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن الاجتماع العالمي المقبل يعد الأول من نوعه الذي يعقد في قارة آسيا، ما يعكس اتساع رقعة العمل الدولي في مكافحة المنشطات، مشيرة إلى أن هذه الاستضافة تأتي بعد النجاح الذي حققته الإمارات مؤخراً في تنظيم الاجتماع الوزاري لدول آسيا وأوقيانوسيا لمكافحة المنشطات، بمشاركة 33 دولة.
وأوضحت الجابر أن جانج مي ران، نائبة وزيرة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية، وجهت الدعوة للوكالة الإماراتية للمشاركة في هذا الحدث العالمي، معربة عن تقديرها للدور الريادي الذي تضطلع به الإمارات في ترسيخ مفهوم «الرياضة النظيفة» على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشادت المسؤولة الكورية بالدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم جهود المجتمع الدولي في هذا المجال، مؤكدة أن حضورها المرتقب في الجمعية العمومية لـ«وادا» يمثل إضافة نوعية للجهود العالمية المبذولة في سبيل حماية الرياضيين، وتعزيز النزاهة الرياضية.

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