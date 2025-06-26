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الرياضة

«ميل في أقل من 4 دقائق».. هل تستطيع كيبيجون؟

«ميل في أقل من 4 دقائق».. هل تستطيع كيبيجون؟
26 يونيو 2025 16:42

 
باريس (أ ب)
تعتزم فيث كيبيجون، الفائزة ثلاث مرات بالميدالية الذهبية الأولمبية، أن تصبح أول سيدة تركض لمسافة ميل في أقل من أربع دقائق، في وقت لاحق من اليوم الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس. 

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وتحمل الكينية كيبيجون، الفائزة بسباق 1500 متر ثلاث مرات في الأولمبياد، الزمن القياسي العالمي في مسافة الميل و155 متراً.
وسوف تحتاج إلى تقليص ما لا يقل عن7.65 ثانية من زمنها القياسي العالمي البالغ أربع دقائق وسبع ثوانٍ و64 جزءاً من الثانية. ومرّ أكثر من 71 عاماً منذ تمكّن العداء البريطاني روجر بانيستر من أن يصبح أول رجل ينهي السباق في أقل من أربع دقائق، عندما أنهى السباق في زمن ثلاث دقائق و59 ثانية و4 أجزاء من الثانية.
وقالت كيبيجون: «أريد من هذه المحاولة إيصال رسالة للنساء.. تستطعن أن تحلمن وأن تحققن أحلامكن بكل شرعية. هذه هي الطريقة التي يجب أن نسلكها كسيدات، أن نتحدى الحدود ونحلم بأحلام كبيرة». وحطمت كيبيجون الزمن القياسي لسباق مسافة ميل للسيدات قبل نحو عامين في ملتقى الدوري الماسي بموناكو.

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