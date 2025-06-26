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الرياضة

بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تفتتح موسمها الجديد من إسطنبول

بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تفتتح موسمها الجديد من إسطنبول
26 يونيو 2025 16:53

 
أبوظبي (وام)
تنطلق يوم غد منافسات بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجوجيتسو في مدينة إسطنبول التركية، والتي تستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة نخبة من لاعبي ولاعبات الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن أولى جولات الموسم الجديد لسلسلة بطولات «أبوظبي جراند سلام» العالمية التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.
وتشهد البطولة مشاركة مئات اللاعبين من حملة الأحزمة السوداء، إلى جانب لاعبين من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، في منافسات تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتغطي مختلف الأوزان والمستويات، ما يعكس المكانة المتميزة للبطولة في أجندة الرياضة الدولية، والزخم المتصاعد الذي تحققه بطولات رابطة أبوظبي على مستوى العالم.
وتُقام البطولة في إسطنبول للعام الثاني على التوالي، في ظل اهتمام متزايد من الأندية والأكاديميات الدولية، ودعم مستمر من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لتوسيع قاعدة اللعبة في أوروبا وآسيا، بما يعزز من دور تركيا كمركز رياضي صاعد في هذه الرياضة كما تمثل جولة إسطنبول أولى محطات التصنيف العالمي للموسم الجديد، حيث يتطلع اللاعبون إلى حصد النقاط المؤهلة إلى نهائيات الموسم التي تُقام سنوياً في العاصمة أبوظبي.
وأكد رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، أهمية هذه الجولة وقال «نحن فخورون بعودة أبوظبي جراند سلام إلى إسطنبول للموسم الثاني. تركيا باتت محطة رئيسية ضمن أجندتنا العالمية، وتُجسّد التزامنا بتوسيع نطاق اللعبة وفق أفضل الممارسات والمعايير الفنية».
من جانبه، عبّر البطل الإماراتي عمر السويدي، المصنف الأول في فئة 56 كجم، عن جاهزيته للبطولة قائلاً: «جولة إسطنبول محطة أساسية في الموسم الجديد، وقد استعددت جيداً للحفاظ على مركزي المتقدم. المنافسة قوية، وسأسعى لتقديم أداء يليق بمستوى رياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات».
وتُعد بطولات «أبوظبي جراند سلام» إحدى أبرز المبادرات العالمية التي تسهم في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال الجدد سنوياً، إذ توفر بيئة تنافسية عالية المستوى تتيح للاعبين من مختلف القارات إبراز مهاراتهم والتقدم في مسيرتهم الاحترافية. وتلعب أبوظبي دوراً محورياً في قيادة المشهد العالمي لرياضة الجوجيتسو، بصفتها أكبر مطور للعبة على مستوى العالم.
وتنظم أبوظبي أكثر من 300 بطولة سنوياً في مختلف القارات، وترصد جوائز كبرى للفائزين، وتستضيف منذ عام 2016 مقري الاتحادين الدولي والآسيوي للجوجيتسو، إلى جانب تطبيقها لأفضل برنامج عالمي لاكتشاف ورعاية وتطوير المواهب الناشئة ويؤكد هذا الدور الاستراتيجي المكانة الرائدة لدولة الإمارات في تعزيز نمو الرياضة إقليمياً وعالمياً.

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