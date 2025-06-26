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الرياضة

الإمارات يجدّد الثقة في بدر طبيب

الإمارات يجدّد الثقة في بدر طبيب
26 يونيو 2025 16:56

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلن نادي الإمارات تجديد عقد الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب المواطن بدر طبيب لموسم إضافي، في إطار سعي الإدارة إلى ترسيخ الاستقرار الفني، والبناء على مكتسبات الموسم الماضي استعداداً لانطلاقة موسم 2025-2026 في دوري الدرجة الأولى.
ويواصل الجهاز الفني الحالي مهامه بقيادة بدر طبيب، وجاوا سوزا مساعداً للمدرب، ومحمد عامر مدرباً للياقة البدنية، في حين يعتزم النادي استكمال الطاقم الفني بالتعاقد مع مدرب للحراس ومحلل أداء قبل انطلاق المرحلة الأولى من الإعداد في يوليو المقبل.
وجاء قرار التجديد بعد تقييم إيجابي لأداء الطاقم الفني خلال الموسم المنصرم، والخطة الفنية المستقبلية التي قدمها استعداداً للموسم الجديد، والتي لاقت قبولاً من مجلس إدارة النادي.
وفي هذا السياق، أكد أيمن هارون المدير التنفيذي لنادي الإمارات، أن قرار التجديد يأتي من منطلق الثقة في قدرات الجهاز الفني، وحرص الإدارة على تعزيز الاستقرار الفني، وقال: «لمسنا انسجاماً كبيراً بين الطاقم الفني واللاعبين، ونسعى إلى الاستمرارية لتحقيق طموحات النادي وجماهيره في الموسم المقبل».
وأضاف: «نثق أن المرحلة المقبلة ستكون حافلة بالعطاء والنجاح ونعمل على تهيئة جميع العوامل التي تسهم في تقديم موسم إيجابي يليق باسم نادي الإمارات»، وتؤكد إدارة النادي من خلال هذه الخطوة التزامها بتوفير البيئة الفنية المناسبة، ودعم مشروع تطوير الأداء الفني للفريق الأول في طريق العودة إلى مصاف المحترفين.

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