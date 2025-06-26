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الرياضة

الأهلي السعودي ينهي عقد المدير الرياضي لي كونجرتون

الأهلي السعودي ينهي عقد المدير الرياضي لي كونجرتون
26 يونيو 2025 17:20

 الرياض (د ب أ)

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أعلنت شركة النادي الأهلي السعودي لكرة القدم، إنهاء التعاقد مع المدير الرياضي البريطاني لي كونجرتون بالتراضي وذلك بعد فترة من التعاون والعمل المشترك، الذي أسهم في دعم الهيكلة الرياضية والإدارية داخل النادي. 
وذكرت شركة النادي الأهلي في بيان: «تتوجه الشركة بجزيل الشكر والتقدير للمدير الرياضي، على ما قدمه من خبرات وعطاء طوال فترة عمله، حيث كانت لمساته واضحة مستفيداً من خبرة تتجاوز 20 عاماً قضاها في العمل مع أندية عالمية». 
من جانبه، أوضح لي: «تجربتي مع النادي الأهلي كانت مليئة بالتحديات والفرص، وأشكر كافة فريق العمل على الدعم الكبير، أعتز بما تحقق خلال هذه الفترة، خاصة الفوز بثلاث بطولات، منها لقب قاري مع الفريق الأول، ولقبان في كرة القدم النسائية، وهي إنجازات ستبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي

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