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الرياضة

مبابي يرفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان

مبابي يرفع دعوى قضائية ضد باريس سان جيرمان
26 يونيو 2025 19:06

 

باريس (أ ب)
قال مكتب الإدعاء العام في فرنسا، اليوم الخميس، إن كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب الفرنسي (الديوك)، اتهم في دعوى قضائية ناديه السابق باريس سان جيرمان بالتعامل معه بطريقة غير أخلاقية.
وتوترت علاقة مبابي بباريس سان جيرمان حيث اتهم ناديه السابق بعدم دفع مبلغ 55 مليون يورو (61 مليون دولار) كأجور لم يحصل عليها. كما أبدى مبابي عدم سعادته بالطريقة التي تعامل بها النادي معه خلال فترة إيقافه عن اللعب في موسم 2024/2023، وذلك بعد قراره بعدم تجديد عقده مع النادي.
كما أعلن مكتب الإدعاء العام أن مبابي يستنكر ما وصفه بتعرضه للعزل في باريس سان جيرمان، ويتم استخدام كلمة عزل في فرنسا لوصف الإجراءات التي تتضمن إبعاد لاعب عن التشكيلة الأساسية إما لأسباب رياضية أو إدارية أو تأديبية.

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