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الرياضة

الشارقة تستضيف «افتتاحية» كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء

الشارقة تستضيف «افتتاحية» كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء
26 يونيو 2025 19:13


الشارقة (وام)
أعلن الاتحاد الدولي للريشة الطائرة عن اختيار إمارة الشارقة لاستضافة النسخة الأولى من كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء 2025، والتي تقام خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر القادم، تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي.
وينظم البطولة اتحاد الريشة الطائرة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، في حدث رياضي عالمي يمثل انطلاقة جديدة للعبة الريشة الطائرة في الهواء، التي أطلقها الاتحاد الدولي للعبة عام 2019، كنسخة مخصصة للملاعب الخارجية.
ويأتي تنظيم البطولة ضمن سلسلة مبادرات أطلقها الاتحاد الدولي لتطوير منظومة رياضة الريشة الطائرة في الهواء الطلق، حيث من المقرر إنشاء ملعب خارجي مؤقت مجهز بكافة المتطلبات الفنية، سيتم الإعلان عن موقعه لاحقاً في إمارة الشارقة.
ويشارك في البطولة 72 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 منتخباً من مختلف القارات، بواقع ثلاثة منتخبات من آسيا، وثلاثة من أوروبا، ومنتخبين من أفريقيا، ومنتخبين من الأميركيتين، ومنتخب واحد من أوقيانوسيا، بالإضافة إلى منتخب الدولة المستضيفة.
وتتضمن المنافسات ثلاث فئات رئيسية: تتابع الفرق، ثلاثيات السيدات، وثلاثيات الرجال، على أن تُعتمد أربع بطولات قارية كتصفيات مؤهلة للبطولة العالمية، وهي: بطولة الأميركيتين التي أقيمت في ليما - بيرو خلال أبريل الماضي، والبطولة الأفريقية المقررة في أكرا - غانا من 3 إلى 6 يوليو القادم، والبطولة الآسيوية الأوقيانية التي تستضيفها بورت ديكسون - ماليزيا من 8 إلى 10 أغسطس القادم، والبطولة الأوروبية في باكو - أذربيجان من 5 إلى 7 سبتمبر القادم ويتأهل المنتخب الأعلى ترتيبًا في مسابقة تتابع الفرق في كل بطولة للمشاركة في كأس العالم.
وقال عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إن استضافة الإمارة لهذه البطولة العالمية تأتي تجسيدًا للرؤية والدعم المتواصل من سمو نائب حاكم الشارقة، مشيراً إلى أن المجلس سيوفر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الحدث، وتعزيز حضور الإمارة على خريطة الرياضة العالمية، وترسيخ ثقافة الرياضة بين أفراد المجتمع، خاصة فئة الناشئين.
من جانبها، أعربت خونينج باتاما ليسوادتراكل، رئيسة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، عن سعادتها باختيار الشارقة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة، ووصفت ذلك بأنه «محطة استراتيجية في بناء أجندة دولية لرياضة الريشة الطائرة في الهواء».
وأضافت أن هذه الرياضة تتيح فرصاً واعدة للاتحادات الرياضية في الدول النامية، وتجمع بين التنافس الرياضي والأجواء الترفيهية، مؤكدة ثقتها في قدرة إمارة الشارقة على تقديم نسخة متميزة تليق بأهمية الحدث.
بدورها، أكدت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، أن استضافة الدولة لهذه النسخة الأولى تمثل لحظة تاريخية في مسيرة اللعبة، وتفتح آفاقًا جديدة لتطويرها على الصعيدين المحلي والدولي، مشددة على التزام الاتحاد بدعم المواهب الإماراتية وترسيخ مكانة الدولة كمركز رياضي عالمي.

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